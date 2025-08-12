Finansal SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?
“Benim harcamalarım fazla mı?”, “Yatırım yapmalı mıyım?”, “Acaba borçlar beni mi yönetiyor, ben mi onları?” diyorsan seni buraya alalım. Çünkü bu içerikte, paranla olan ilişkini çözümlemenin en havalı yollarından biri olan finansal SWOT analizini masaya yatırıyoruz.
Kahveni kap, hesap makinesini yakına al. Başlıyoruz! ☕
SWOT ne demek?
Önce bir amaç belirle!
Hadi, şimdi matris kuralım.
Tabloyu doldurdun, şimdi ne?
Bu analizi yapmak için CEO olmaya gerek yok.
Peki, bu analizi ne sıklıkla yapmalısın?
SWOT bitti, hadi şimdi plan zamanı!
