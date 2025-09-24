onedio
Filtresiz Işıltılı Bir Cilt Görünümü: ‘Glass Skin’ Trendi Hakkında Bilmen Gerekenler

Özge
24.09.2025 - 15:03

Cilt bakım ve güzellik sektörünün en çok konuşulan trendlerinden biri 'Glass Skin'. Adından da anlaşılacağı üzere cam gibi parlak ve ışıl ışıl bir görünüm sunan bu trend, Kore güzellik rutinlerinden destek alıyor. Cildi katman katman nemlendirme fikrinden doğan rutin, dünyaca ünlü isimlerin etkisiyle birlikte sınırları aşarak kısa sürede temel güzellik standartları arasındaki yerini aldı. Gelin, filtresiz ve ışıltılı bir cildin sırlarını birlikte keşfedelim.

Glass Skin trendi ile ışıl ışıl görünüm mümkün.

Kore bakımının son trendlerinden olan 'Glass Skin' kısaca 'Cam Cilt' anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere cildin ışıltılı, pürüzsüz ve parlak hal almasını hedefliyor. Bu görünümü makyaj ve doğru aydınlatıcıyla elde etmek mümkün olsa da 'Glass Skin' trendi, bu adımlara geçmeden önce cilt ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması fikrinden yola çıkıyor.

Cam gibi bir cilt için ilk adım cilt ihtiyaçlarını çözmek.

Glass Skin trendine geçmeden önce mevcut cilt ihtiyaçlarına odaklanmak önem taşıyor. Bu işin sırrı da yine Kore cilt bakım rutinlerinde saklı. Temel olarak tonik, esans, serum ve gece bakımı adımlarından oluşan rutin, düzenli uygulama sonunca kalıcı sonuçlar hedefliyor. Yani temel bakım rutinlerini gözden geçirerek doğru ürün kullanmak ve basit adımlara odaklanmak, bu trend için gayet yeterli.

Rutinin ana adımı derinlemesine temizlik.

Kendiliğinden ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için öncelikle günlük temizlik adımına odaklanmak gerekiyor. Cildin yağ dengesi, mevcut sorunları ve kişisel hedefler göz önünde bulundurularak yapılan seçimler bu temel adımın daha etkili olmasını sağlıyor. Ancak temel metotlardan farklı olarak önce yağ, sonra su bazlı temizleyicilerin kullanıldığı ikili temizlik metodu öneriyor.

İkili

İkili temizlik metodu cildi nemlendirerek arındırıyor.

İkili temizlik metodunda cilt önce yağ bazlı bir temizleyiciyle silinir. Bu temizleyiciler genelde cilde masaj yoluyla yediriliyor. Ardından su bazlı bir temizleyici kullanılarak cildin yağdan ve kirden arınması sağlanıyor. Haftada 1-2 gün ise bu aşamayı peeling adımı takip ediyor ve böylece ortaya tertemiz bir cilt çıkıyor.

Cam cilt etkisi elde etmek için bolca nem şart.

İyice temizlenen bir cilt, kullanılan nemlendiriciyi çok daha iyi absorbe ederek ışıldıyor. Bu nedenle ciltte cam etkisine ulaşmak için tonik de dahil olmak üzere tüm bakım ürünlerinde bu etkiyi aramak gerekiyor. Elbette her adımda cildin kendine has yapısını göz önünde bulunduracak seçimler yapmak önem taşıyor.

Nemlendirici tonik içeriğinin alkol içermemesi gerek.

K-Beauty'nin 7 adımlı tonik tekniği, nem dengesini destekliyor. Bu metoda göre tonik ilk önce pamuk yardımıyla diğer 6 seferde ise doğrudan elle yüze uygulanıyor. Her defasında cilt bileşeni daha iyi absorbe ediyor ve ardından sürülen nemlendiriciyi uzun süre içinde hapsediyor. Bu da ortaya pürüzsüz bir cilt çıkarıyor.

Serumlar ve esanslar günlük bakımın vazgeçilmezlerinden.

'Glass Skin' trendinin temel adımlarından biri serum ve esans kullanımı. Cilde doğal ışıltı katmak adına çok önemli olan bu ürünlerin başında C vitamini, AHA/BHA, pirinç ve niacinamide geliyor. Cildi doğal yoldan beyazlatma etkisine sahip içerikler genel görünümün daha dengeli ve düzgün olmasını sağlıyor. Ancak ciltte tepkimeye yol açan C vitamini + Retinol ve AHA/BHA + Retinol gibi ikililerden uzak durmak gerekiyor.

Akşam rutinlerini aksatmamak ışıltılı görünümü destekliyor.

Akşam saatleri, cildin dinlenerek kendini yeni güne hazırlaması için ideal. Bu nedenle özellikle gece 10-11'den sonra uygulanan düzenli rutinler ışıltılı görünüme destek oluyor. Akşam yatmadan önce kullanılan serumlar, yağlar ve maskeler gece boyu bakım sağlıyor. Bu da sabah uyanınca nem ve yağ bakımından daha dengeli bir cilde sahip olmak anlamına geliyor.

Son adım olarak yaşam tarzını değiştirmek de önemli.

'Glass Skin' trendinin son adımı düzenli yaşam alışkanlıkları oluşturmaktan geçiyor. Cilt görünümü beslenme ve yaşam biçimiyle doğrudan ilişkili olduğundan yeterli su içmek ve düzenli beslenmek büyük önem taşıyor. Özellikle sigara ve alkoldan uzak durmak, stressiz yaşam standardı benimsemek ve uyku düzenini ayarlamak görünümün içten dışa parıldamasını sağlıyor.

