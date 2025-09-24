Filtresiz Işıltılı Bir Cilt Görünümü: ‘Glass Skin’ Trendi Hakkında Bilmen Gerekenler
Cilt bakım ve güzellik sektörünün en çok konuşulan trendlerinden biri 'Glass Skin'. Adından da anlaşılacağı üzere cam gibi parlak ve ışıl ışıl bir görünüm sunan bu trend, Kore güzellik rutinlerinden destek alıyor. Cildi katman katman nemlendirme fikrinden doğan rutin, dünyaca ünlü isimlerin etkisiyle birlikte sınırları aşarak kısa sürede temel güzellik standartları arasındaki yerini aldı. Gelin, filtresiz ve ışıltılı bir cildin sırlarını birlikte keşfedelim.
Glass Skin trendi ile ışıl ışıl görünüm mümkün.
Cam gibi bir cilt için ilk adım cilt ihtiyaçlarını çözmek.
Rutinin ana adımı derinlemesine temizlik.
İkili temizlik metodu cildi nemlendirerek arındırıyor.
Cam cilt etkisi elde etmek için bolca nem şart.
Nemlendirici tonik içeriğinin alkol içermemesi gerek.
Serumlar ve esanslar günlük bakımın vazgeçilmezlerinden.
Akşam rutinlerini aksatmamak ışıltılı görünümü destekliyor.
Son adım olarak yaşam tarzını değiştirmek de önemli.
