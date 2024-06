Filmlerdeki Rolleri İçin Korkuları İle Yüzleşmek Zorunda Kalan Oyuncuların Trajikomik Hikayeleri

Yönetmen Francis Lawrence'a göre, Jennifer şarkı söylemeye o kadar karşıydı ki pratik yapmak bile istemedi. David Letterman'ın The Late Show programında şarkı söyleme korkusuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Başkalarının önünde şarkı söylemekten hoşlanmam. Bu benim en büyük korkum. Çocukluğumdan beri bu konuda hassasım çünkü her şeyde harika olduğumu, her şeyi yapabileceğimi söyleyen bir annem vardı. Ama yapamam.' Anlaşılan annesi bir şeyler biliyormuş çünkü performansı o kadar kusursuzdu ki hiç ses düzeltmesi (pitch-shifting) yapmaları gerekmedi!