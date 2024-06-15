Filmlerdeki Rolleri İçin Korkuları İle Yüzleşmek Zorunda Kalan Oyuncuların Trajikomik Hikayeleri

Ryan, filmde sadece birkaç araçla kurtulmaya çalışan ve canlı canlı gömülen bir kamyon şoförü olan Paul karakterini canlandırdı. Ryan, Alfred Hitchcock filmlerini anımsattığı için kabul ettiği bu rol için çok çalışmak zorunda kaldı.

İki hafta boyunca bir tabut maketi içinde çekim yaptı ve bu süre zarfında uykusuzluk ve panik ataklar yaşadı, hatta çekimler arasında bayıldı.