Filmlerdeki Rolleri İçin Korkuları İle Yüzleşmek Zorunda Kalan Oyuncuların Trajikomik Hikayeleri
Filmlerdeki Rolleri İçin Korkuları İle Yüzleşmek Zorunda Kalan Oyuncuların Trajikomik Hikayeleri
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hanifahrahma...
Aktörler filmleri için birçok ilginç karaktere bürünmek zorunda kalabiliyor. Bazen, bu oyuncuların korkuları ile yüzleşmesi anlamına geliyor. Bugün, rolleri için korkuları ile yüzleşmiş oyuncuların hikayelerine bakacağız.
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1. Tıpkı Ron Weasley gibi, Rupert Grint de ciddi bir örümcek korkusuna (araknofobi) sahip. Bu durum, Harry Potter: Chamber of Secrets filminin yapımında bazı değişikliklere yol açtı.
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2. Kristen Stewart çocukken attan düşerek dirseğini kırmıştı, bu yüzden Pamuk Prenses ve Avcı filmindeki at sahneleri için pek istekli değildi.
3. Hepimiz, Katniss'in "The Hanging Tree" şarkısını söylediği sahnenin Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin en etkileyici anlarından biri olduğunu kabul edebiliriz. Ancak Jennifer Lawrence şarkı söyleme fikrinden o kadar dehşete düşmüştü ki, sahne çekilmeden önce ağladı.
4. Crazy, Stupid, Love filmini izlediyseniz, dans sahnesindeki kaldırma hareketinin çekimlerinin oldukça basit olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Emma Stone için durum böyle değildi. Yükseklik korkusu, sette bir krize yol açtı.
5. Jennifer Connelly, Top Gun: Maverick filminde rol aldığında, karakterinin uçaktan inmeyeceğini düşünüyordu. Tom Cruise'a uçuş korkusunu itiraf etmek istemese de, o sahnede Cruise'un olması ona yardımcı oldu.
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6. Çocuklukta yaşadığı bir olay Jennifer Aniston'da suya girme korkusu bırakmış ve bu da Cake filmindeki su terapisi sahnesinin çekimlerini (çekim 30 deneme gerektirmiş) hayatının en zor günü olarak tanımladığı bir deneyime dönüştürmüş.
7. Korku filmlerinin kraliçesi olmasına rağmen Jamie Lee Curtis korku filmlerinden o kadar çok korkuyor ki onları izlemeyi reddediyor. Ancak bu ömür boyu süren korkuyu kendi lehine kullanmayı başardı.
8. Canlı canlı gömülmek fikri korkutucu ve klostrofobik olan Ryan Reynolds'un, Gömülü (Buried) filminin çekimleri sırasında oldukça zorlu bir deneyim yaşaması pek de şaşırtıcı değil.
9. Batman Begins'in çekimlerine başladığında, Christian Bale kendini yarasa kostümünün içinde o kadar klostrofobik hissetti ki, ilk başta bir hata yapıldığını ve rolün yeniden seçilmesi gerektiğini düşündü.
10. Lupita Nyong'o'nun 355 filmindeki karakteri, zorlukların üstesinden kolaylıkla gelen cesur bir karakter. Ancak kamera arkasında Lupita, sahnelerini çekerken kendi yükseklik korkusunu yenmek zorunda kaldı.
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11. Sandra Bullock kendini uçaklardan korkan birisi olarak tanımlıyor ve Gravity filminde uçuş korkusuyla yüzleşmesi hiç kolay olmadı.
12. Hepimiz Indiana Jones and the Temple of Doom filminde bir sürü böceğin olduğu o sahneyi biliyoruz. Ancak bilmediğiniz şey, Kate Capshaw'ın kıyafetlerinin içinde sürünen çok sayıda böceğin üstesinden gelmek için ilaç almak zorunda kaldığı olabilir.
13. Örümcek Adam filmlerinde başrolü kapmak, Tobey Maguire'ın yükseklik korkusu ve böceklere karşı olan tiksintisi de dahil olmak üzere birçok kişisel fobiyle yüzleşmesine neden oldu.
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