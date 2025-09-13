Film Sahnelerini Efsaneleştiren 12 Şarkı
Bazı filmler vardır ki aslında oyunculardan, efektlerden hatta hikayeden bile daha çok hafızamıza kazınır. Çünkü arkada öyle bir şarkı çalar ki, sahne anında efsaneye dönüşür! Bir anda kendimizi o karakterin yerine koyar, “Bu benim fon müziğim olmalı.” diye düşünürüz. İşte sinema tarihine damga vurmuş, sahneyi bambaşka bir boyuta taşıyan o şarkılar. 👇
1. Celine Dion - My Heart Will Go On
2. Simple Minds - Don’t You (Forget About Me)
3. Bob & Earl - Harlem Shuffle
4. Urge Overkill - Girl, You'll Be a Woman Soon
5. Blue Swede - Hooked on a Feeling
6. College feat. Electric Youth - A Real Hero
7. Bill Medley & Jennifer Warnes - (I’ve Had) The Time of My Life
8. Frankie Laine - Rawhide
9. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
10. Elton John - Tiny Dancer
11. Bonnie Tyler - I Need a Hero
12. Whitney Houston - I Will Always Love You
