Film Sahnelerini Efsaneleştiren 12 Şarkı

Bazı filmler vardır ki aslında oyunculardan, efektlerden hatta hikayeden bile daha çok hafızamıza kazınır. Çünkü arkada öyle bir şarkı çalar ki, sahne anında efsaneye dönüşür! Bir anda kendimizi o karakterin yerine koyar, “Bu benim fon müziğim olmalı.” diye düşünürüz. İşte sinema tarihine damga vurmuş, sahneyi bambaşka bir boyuta taşıyan o şarkılar. 👇