Film Sahnelerini Efsaneleştiren 12 Şarkı

İrem Coşkun
13.09.2025 - 16:02

Bazı filmler vardır ki aslında oyunculardan, efektlerden hatta hikayeden bile daha çok hafızamıza kazınır. Çünkü arkada öyle bir şarkı çalar ki, sahne anında efsaneye dönüşür! Bir anda kendimizi o karakterin yerine koyar, “Bu benim fon müziğim olmalı.” diye düşünürüz. İşte sinema tarihine damga vurmuş, sahneyi bambaşka bir boyuta taşıyan o şarkılar. 👇

1. Celine Dion - My Heart Will Go On

2. Simple Minds - Don’t You (Forget About Me)

3. Bob & Earl - Harlem Shuffle

4. Urge Overkill - Girl, You'll Be a Woman Soon

5. Blue Swede - Hooked on a Feeling

6. College feat. Electric Youth - A Real Hero

7. Bill Medley & Jennifer Warnes - (I’ve Had) The Time of My Life

8. Frankie Laine - Rawhide

9. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

10. Elton John - Tiny Dancer

11. Bonnie Tyler - I Need a Hero

12. Whitney Houston - I Will Always Love You

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
