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İngilizlerin Takdirini Kazandı: Liverpool'a Gol Atan Ferdi Kadıoğlu Dikkatleri Üzerine Çekti

İngilizlerin Takdirini Kazandı: Liverpool'a Gol Atan Ferdi Kadıoğlu Dikkatleri Üzerine Çekti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 12:38

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni kulübündeki ilk golünü Liverpool'a karşı kaydetti. İngiliz basınında, 25 yaşındaki oyuncudan övgüyle bahsedildi.

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Fenerbahçe ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi, geçtiğimiz günlerde Brighton formasıyla ilk golünü bulmuştu.

Fenerbahçe ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi, geçtiğimiz günlerde Brighton formasıyla ilk golünü bulmuştu.

Mavi-beyazlılar, 10. haftada Liverpool'a konuk olmuş, sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı. Karşılaşmanın ilk golü, 14. dakikada milli futbolcudan gelmişti.

İngiltere'nin önde gelen yayın organı The Athletic'e konu oldu.

İngiltere'nin önde gelen yayın organı The Athletic'e konu oldu.

Ferdi'nin takıma uyumu ve saha içindeki mücadelesi, tam not aldı.

Haberin başlığında "Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton'ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor" cümlesi kullanıldı.

Haberin başlığında "Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton'ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor" cümlesi kullanıldı.

'Hollanda doğumlu Türk oyuncunun ülkesinde ve eski kulübü Fenerbahçe'de en çok kullanıldığı mevki bu olsa da Kadıoğlu, Hürzeler tarafından sağ bekte de görevlendirildi. Ancak sağ kanat oyuncusu olarak Kadıoğlu, Hürzeler tarafından ilgi çekici bir seçim. Bu rol için çok sayıda olasılık var ancak bunlardan ikisi şu anda Alman hoca için mevcut değil.

Teorik olarak Kadıoğlu, Brighton'ın toplamda yaklaşık 200 milyon sterlin maliyetle yaptığı dokuz yaz transferinin tek savunma oyuncusuydu. 25 milyon sterlinlik bu transfer o dönemde sol bekte Estupinan'a rakip olarak görülüyordu ancak şimdi savunmanın yanı sıra hücumda da yer alabileceğini gösteriyor.'

Ferdi'nin golü 👇

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