Serhat Kılıç Seksenler Dizisinde Rol Arkadaşı Olan Vural Çelik'in Cenazesine Neden Katılmadığını Açıkladı!
Serhat Kılıç Seksenler Dizisinde Rol Arkadaşı Olan Vural Çelik'in Cenazesine Neden Katılmadığını Açıkladı!
Ünlü oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz ay ani vefatıyla herkesi üzmüştü. Çelik'in cenazesine katılmayan eski rol arkadaşları büyük şaşkınlık yaratmış ve tepki çekmişti. Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Serhat Kılıç, cenazeye neden katılmadığını açıkladı.
Kaynak: Magazin Burada
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Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Vural Çelik, tüm sevenlerini yasa boğmuştu.
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Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Seksenler gibi pek çok yapımda rol alan Çelik'in cenazesine rol arkadaşlarının bir kısmı katılmamış; bu durum yine çok konuşulmuştu.
Gülse Birsel'in Instagram hesabından önce paylaşıp sonra tepki çektiği için sildiği açıklamasından sonra, bu kez de Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Serhat Kılıç açıklamada bulundu.
Magazin Burada mikrofonlarına konuşan Kılıç, Vural Çelik'le set arkadaşı olduğunu belirtti ve yaşadığı hayattaki ilişkilerinin başka olduğuna, bir insanın cenazeye katılıp katılmama durumunun başka olduğuna vurgu yaptı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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