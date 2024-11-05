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Uzun Zamandır Ortalarda Görünmeyen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın Yeni İşi ve Görüntüsü Şaşırttı

Uzun Zamandır Ortalarda Görünmeyen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın Yeni İşi ve Görüntüsü Şaşırttı

Kurtlar Vadisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2024 - 21:40

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü karakteriyle beğeni toplayan Erhan Ufak, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Türkiye'den ayrılan ve kendine yepyeni bir hayat kuran Ufak'ın yaşam tarzındaki değişiklik görenleri şaşırtıyor.

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Kurtlar Vadisi'ndeki Güllü karakteriyle büyük ilgi gören Erhan Ufak, bu rolle kazandığı popülerlik sayesinde tanınmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi'ndeki Güllü karakteriyle büyük ilgi gören Erhan Ufak, bu rolle kazandığı popülerlik sayesinde tanınmaya devam ediyor.

Diziye renk katan Güllü karakteriyle bir anda zirveye çıkan Erhan Ufak, bu rolün ardından kariyerine bambaşka bir yön verme kararı almıştı.

Diziye renk katan Güllü karakteriyle bir anda zirveye çıkan Erhan Ufak, bu rolün ardından kariyerine bambaşka bir yön verme kararı almıştı.

Azerbaycan'da yaşamaya başlayan ve gayrimenkul işi yapan Ufak, bununla birlikte pandemi döneminde açmak istediği ancak Türkiye'de açamadığı Türk Sanat Akademisi'ni Azerbaycan'da açmıştı.

Azerbaycan'da yaşamaya başlayan ve gayrimenkul işi yapan Ufak, bununla birlikte pandemi döneminde açmak istediği ancak Türkiye'de açamadığı Türk Sanat Akademisi'ni Azerbaycan'da açmıştı.

Ufak açtığı Türk Sanat Akademisi için "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz." demişti.

Ufak açtığı Türk Sanat Akademisi için "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz." demişti.

Kurtlar Vadisi'ndeki görünümünden oldukça farklı olan Erhan Ufak'ın mutlu ailesiyle yaptığı paylaşımlar da büyük beğeni topluyor.

Kurtlar Vadisi'ndeki görünümünden oldukça farklı olan Erhan Ufak'ın mutlu ailesiyle yaptığı paylaşımlar da büyük beğeni topluyor.

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