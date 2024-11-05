Uzun Zamandır Ortalarda Görünmeyen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın Yeni İşi ve Görüntüsü Şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü karakteriyle beğeni toplayan Erhan Ufak, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Türkiye'den ayrılan ve kendine yepyeni bir hayat kuran Ufak'ın yaşam tarzındaki değişiklik görenleri şaşırtıyor.