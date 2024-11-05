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Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülleri Belli Oldu!

Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülleri Belli Oldu!

Altın Kelebek
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2024 - 18:50

Bu yıl 50.'si düzenlenecek Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Bu yıl 50.'si düzenlenecek Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunucuları bir kez daha Çağla Şıkel ve Cem Davran olacak.

Bu yıl 50.'si düzenlenecek Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunucuları bir kez daha Çağla Şıkel ve Cem Davran olacak.

Geçtiğimiz yıl Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun aldığı Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü bu yıl hangi isimlerin alacağı merak konusuydu.

Geçtiğimiz yıl Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun aldığı Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü bu yıl hangi isimlerin alacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu yılki Yıldızı Parlayanlar belli oldu. Bahar'ın yıldızı Alisa Sezen Sever,

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu yılki Yıldızı Parlayanlar belli oldu. Bahar'ın yıldızı Alisa Sezen Sever,

Kardeşlerim dizisinden Melis Minkari ve Bilal Yiğit Koçak,

Kardeşlerim dizisinden Melis Minkari ve Bilal Yiğit Koçak,
Kardeşlerim dizisinden Melis Minkari ve Bilal Yiğit Koçak,

Ve son olarak Çağatay Ulusoy ile birlikte Gaddar'da rol alan Sümeyye Aydoğan bu seneki ödülün sahipleri oldu.

Ve son olarak Çağatay Ulusoy ile birlikte Gaddar'da rol alan Sümeyye Aydoğan bu seneki ödülün sahipleri oldu.

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E aldınız noldu? İlk ödülü alan şuan nerede ne yapıyor? Değeri yok ki.. Emek ölçmüyor ki.. İstenen kişiye veriliyor hak edene verilmiyor ki..