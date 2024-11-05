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MasterChef Jürileri Somer Şef ve Mehmet Şef'ten Köfteci Yusuf Çıkışı: "Bunu Deli Bile Yapmaz!"

MasterChef Jürileri Somer Şef ve Mehmet Şef'ten Köfteci Yusuf Çıkışı: "Bunu Deli Bile Yapmaz!"

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2024 - 22:24

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna; Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı. Işık'ın domuz eti kriziyle gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf sorusuna cevap veren jüriler, Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşündüklerini dile getirdiler.

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Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'in jürileri, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı.

Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'in jürileri, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı.

Programda hem yarışmayla hem de gündemle ilgili pek çok soruya yanıt veren jürilere domuz eti kriziyle gündeme gelen Köfteci Yusuf soruldu.

Programda hem yarışmayla hem de gündemle ilgili pek çok soruya yanıt veren jürilere domuz eti kriziyle gündeme gelen Köfteci Yusuf soruldu.

Soru üzerine Mehmet Yalçınkaya, "Verilen gramaja bakılırsa girilecek riske değmez. Bunu deli bile yapmaz." dedi.

Soru üzerine Mehmet Yalçınkaya, "Verilen gramaja bakılırsa girilecek riske değmez. Bunu deli bile yapmaz." dedi.

Somer Sivrioğlu ise, "Bunun çok daha ucuz, kolay yolları var. Köfteci Yusuf’a yapılan bir karalama kampanyası." açıklamasında bulundu.

Somer Sivrioğlu ise, "Bunun çok daha ucuz, kolay yolları var. Köfteci Yusuf’a yapılan bir karalama kampanyası." açıklamasında bulundu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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