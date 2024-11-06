Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu’ndan Türkiye’ye Çok Önemli Uyarılar
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu’ndan Türkiye’ye Çok Önemli Uyarılar
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İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu başarı hepimizi gururlandırmış, 7’den 77’ye herkes Acemoğlu’na desteğini göstermişti.
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Görevini ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) sürdüren Acemoğlu, Türkiye’ye geldi. İlk ziyareti ise mezun olduğu Galatasaray Lisesi’ne oldu.
Bloomberg HT'ye konuşan Acemoğlu, ABD seçimlerini değerlendirdi; Türkiye için çok önemli uyarılarda bulundu.
"Trump 2.0 dönemi çok daha büyük bir tehlike."
Türkiye'ye dair de değerlendirmelerde bulunan Nobel ödüllü bilim insanı, "10 sene Türkiye için çok önemli. Türkiye'de 3-4 senede değişim beklemiyorum" dedi.
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Türkiye'de bilime ve yapay zekaya yatırımların yapılması gerektiğini ifade eden Acemoğlu, şöyle konuştu:
“Türkiye için pencere kapanmak üzere.”
"Kuvvetli bir demokrasi olmadığı sürece..."
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