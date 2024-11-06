Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu’ndan Türkiye’ye Çok Önemli Uyarılar

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın galibiyetiyle ilgili konuşan Acemoğlu, şunları söyledi:

'Trump çok agresif durumda. Bu bir tek ABD için değil dünya için tehlike. ABD kurumları dünyayı etkiliyor. Önümüzde büyük bir belirsizlik çağı var. Demokratik boşluğu otoriter liderler ve şirketler dolduruyor. Bunlar sağlıklı çözüm değil.

Otoriter liderler belirsizlikten ivme alıyor. Şirketler de çözüm getiremiyor. Şirketlerin elinde bu kadar güç olması bilgi eşitsizliğini artırıyor.

Demokrasiye destek dünyanın her yerinde çok azalmış durumda.'