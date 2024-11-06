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Ekonomi
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu’ndan Türkiye’ye Çok Önemli Uyarılar

Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu’ndan Türkiye’ye Çok Önemli Uyarılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2024 - 15:19

2024 Nobel Ekonomi ödülü sahibi İstanbul doğumlu Daron Acemoğlu, Bloomberg HT’ye konuştu. Türkiye’ye dair değerlendirmelerde bulunan Acemoğlu, “Türkiye’de 3-4 senede değişim beklemiyorum. Çok daha bilime açık hale gelmemiz lazım” dedi. 

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İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu başarı hepimizi gururlandırmış, 7’den 77’ye herkes Acemoğlu’na desteğini göstermişti.

İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu başarı hepimizi gururlandırmış, 7’den 77’ye herkes Acemoğlu’na desteğini göstermişti.

Görevini ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) sürdüren Acemoğlu, Türkiye’ye geldi. İlk ziyareti ise mezun olduğu Galatasaray Lisesi’ne oldu.

Görevini ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) sürdüren Acemoğlu, Türkiye’ye geldi. İlk ziyareti ise mezun olduğu Galatasaray Lisesi’ne oldu.

Bloomberg HT'ye konuşan Acemoğlu, ABD seçimlerini değerlendirdi; Türkiye için çok önemli uyarılarda bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Acemoğlu, ABD seçimlerini değerlendirdi; Türkiye için çok önemli uyarılarda bulundu.

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"Trump 2.0 dönemi çok daha büyük bir tehlike."

"Trump 2.0 dönemi çok daha büyük bir tehlike."

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın galibiyetiyle ilgili konuşan Acemoğlu, şunları söyledi: 

'Trump çok agresif durumda. Bu bir tek ABD için değil dünya için tehlike. ABD kurumları dünyayı etkiliyor. Önümüzde büyük bir belirsizlik çağı var. Demokratik boşluğu otoriter liderler ve şirketler dolduruyor. Bunlar sağlıklı çözüm değil.

 Otoriter liderler belirsizlikten ivme alıyor. Şirketler de çözüm getiremiyor. Şirketlerin elinde bu kadar güç olması bilgi eşitsizliğini artırıyor.

Demokrasiye destek dünyanın her yerinde çok azalmış durumda.

Türkiye'ye dair de değerlendirmelerde bulunan Nobel ödüllü bilim insanı, "10 sene Türkiye için çok önemli. Türkiye'de 3-4 senede değişim beklemiyorum" dedi.

Türkiye'ye dair de değerlendirmelerde bulunan Nobel ödüllü bilim insanı, "10 sene Türkiye için çok önemli. Türkiye'de 3-4 senede değişim beklemiyorum" dedi.
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Türkiye'de bilime ve yapay zekaya yatırımların yapılması gerektiğini ifade eden Acemoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye'de bilime ve yapay zekaya yatırımların yapılması gerektiğini ifade eden Acemoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye için pencere kapanmak üzere.”

“Türkiye için pencere kapanmak üzere.”

'Türkiye'nin yapay zekayı kullanması şu an için çok zor. Yapay zeka birkaç şirket elinde kalırsa Türkiye'ye faydası olmaz. Eğitimimiz uygun değil, üniversitelerin durumu hazır değil. Bilim ortamı da hazır değil. Eğitime daha çok önem vermemiz lazım.'

"Kuvvetli bir demokrasi olmadığı sürece..."

"Kuvvetli bir demokrasi olmadığı sürece..."

'10 sene Türkiye için çok önemli. Türkiye'de 3-4 senede değişim beklemiyorum. Çok daha bilime açık bir hale gelmemiz lazım. Yapay zekaya önem vermemiz lazım. Şirketlere de destek vermemiz lazım. 

Bunların hepsinin başında kurumlarımıza destek vermemiz lazım. Çünkü kuvvetli bir demokrasi olmadığı sürece devlet bunlara destek vermeyecek.'

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