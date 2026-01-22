onedio
Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Nereden Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Nereden Canlı İzlenir?

UEFA UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.01.2026 - 08:43

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin temsilcisi Aston Villa ekibini Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Portekizli hakem Luis Godinho tarafından yönetilecek olan mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler maç saatini ve muhtemel 11'leri araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Aston Villa maçı şifresiz, canlı nereden izlenir?

İşte, detaylar...

Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Heyecanla beklenen Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. 

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı, 22 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak

Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Nereden İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6 haftasında 11 puan toplayan temsilcimiz Fenerbahçe ile İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa arasındaki mücadele TRT 1 ve Tabii ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Aston Villa Maçı Nerede Oynanacak?

Domenico Tedesco yönetiminde ligde ilk 8 iddiasını sürdüren Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Aston Villa Maçının Hakemi Kim?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Portekizli hakemin yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Fabio Verissimo olacak.

Fenerbahçe - Aston Villa Maçının Muhtemel 11'leri

FenerbahçeEderson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Alvarez, Nene

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, Rogers, Buendia, Sancho, Watkins

