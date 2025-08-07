Farkını Yine Ortaya Koydu: Manga Grubunun Elektro Gitaristi Yağmur Sarıgül'den Transparan Konser Tarzı!
Okan Mermer'in kamerasına poz veren Manga grubu, İstanbul Festivali'nde sahne aldı. Gecede Manga rüzgarı esti ve ön plana çıkan isimlerden biri, sahnenin yıldız gitarist Yağmur Sarıgül oldu. Sahnede sadece müziğiyle değil, tarzıyla da iz bırakan Sarıgül, enerjik performansının yanı sıra transparan sahne kıyafetleriyle de öne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bir Kadın Çizeceksin", "Dünyanın Sonuna Doğmuşum" ve "Beni Benimle Bırak" gibi şarkılarla dikkat çeken Manga grubu sahnedeki enerjisi ve tarzıyla yine adından söz ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manga, İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da sahne aldı. Grubun Linkin Park’ın ‘In the End’ şarkısını söylediği anlar kameralara yansıdı.
Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri, grubun elektro gitaristi Yağmur Sarıgül’ün sahne tarzı oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın