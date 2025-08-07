onedio
Farkını Yine Ortaya Koydu: Manga Grubunun Elektro Gitaristi Yağmur Sarıgül'den Transparan Konser Tarzı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.08.2025 - 00:42

Okan Mermer'in kamerasına poz veren Manga grubu, İstanbul Festivali'nde sahne aldı. Gecede Manga rüzgarı esti ve ön plana çıkan isimlerden biri, sahnenin yıldız gitarist Yağmur Sarıgül oldu. Sahnede sadece müziğiyle değil, tarzıyla da iz bırakan Sarıgül, enerjik performansının yanı sıra transparan sahne kıyafetleriyle de öne çıktı.

"Bir Kadın Çizeceksin", "Dünyanın Sonuna Doğmuşum" ve "Beni Benimle Bırak" gibi şarkılarla dikkat çeken Manga grubu sahnedeki enerjisi ve tarzıyla yine adından söz ettirdi.

Türk rock müziğinin öncü gruplarından Manga, 7 Ağustos gecesi İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı sahnesinde hayranlarıyla buluştu. 

Coşku dolu kalabalığın eşlik ettiği bu özel gece, hem nostalji hem de sürprizlerle doluydu. Gecede Manga'nın klasik şarkıların yanı sıra izleyicileri şaşırtan bir performans da vardı: Grup, efsanevi Linkin Park şarkısı In The End’i seslendirerek sahneyi adeta yıktı!

Manga, İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da sahne aldı. Grubun Linkin Park’ın ‘In the End’ şarkısını söylediği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri, grubun elektro gitaristi Yağmur Sarıgül’ün sahne tarzı oldu!

