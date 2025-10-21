Senin karakterin tutkuyla, kararlılıkla ve özgüvenle örülmüş. Ne istediğini bilirsin ve o yolda ilerlerken kimse seni kolay kolay durduramaz. Cesur, doğrudan ve içgüdüsel davranırsın. Hayatı derin duygularla yaşar, risk almayı sever, duygularını saklamazsın. Kendine güvenir ama bu güveni boş değil — çabalayan, çalışan, başarısız olsa bile ayağa kalkan bir yapın var. Bazen fazla ateşli, fazla dürüst olabilirsin ama bu seni samimi kılar. İnsanlar senin yanında hem motive olur hem de biraz ürker, çünkü enerjin bulaşıcıdır. Fantastik dünyada olsan saçların alev kızılı, gözlerin kehribar renginde parıldar, etrafında kıvılcımlar dolaşırdı. Kırmızı ve siyah tonlarında pelerinler giyer, elinde ışıldayan bir asa taşırdın.