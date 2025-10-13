onedio
Falındaki Sembollere Göre Sen Hangi 90'lar Hitisin?

miray soysal
miray soysal
13.10.2025 - 21:05

Bazı şarkılar vardır ya, sanki senin için yazılmış gibi… Bu testte falındaki sembollere bakarak seni en iyi yansıtan 90’lar hitini buluyoruz! Kalbinden geçenlerle müzik ruhunun kesiştiği bu eğlenceli yolculukta bakalım sen hangi efsane şarkısın? 

Baştan uyaralım; sonucu görünce hemen şarkıyı açmak isteyebilirsin! 👇🏻

1. İlk sorumuzla başlayalım! Nasıl alırsın kahveni?

2. Seç bakalım bir telve!

3. Bir tane daha seç!

4. 👇🏻

5. Seç bakalım birini...

6. Aşağıdaki telveli fincan tabaklarından birini seçmeni istiyoruz şimdi de.

7. Telveli fincan tabaklarından bir tane daha seç.

8. Son olarak...

Tarkan- Şımarık

Sezen Aksu- Hadi Bakalım

Mirkelam- Her Gece

Levent Yüksel- Tuana

