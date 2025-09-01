onedio
Eylül Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 18:31

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

Doğduğun günü öğrenelim.

Manifest - Yaşanacaksa

Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen

Sıla- Kafa

Güliz Ayla- Olmazsan Olmaz

Volkan Konak- Feriğim

Sefo, Demet Akalın- Yerinde Dur

Ferhat Göçer- Takvim

Yalın- Her Şey Sensin

Tuğkan- Seni Özlüyorum

Edis- Yalan

Ebru Gündeş- Cumartesi

Sertab Erener- Farzet

Ferdi Özbeğen- Kurumuş Bir Dal Gibiyim

