Eylül Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
Doğduğun günü öğrenelim.
Manifest - Yaşanacaksa
Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen
Sıla- Kafa
Güliz Ayla- Olmazsan Olmaz
Volkan Konak- Feriğim
Sefo, Demet Akalın- Yerinde Dur
Ferhat Göçer- Takvim
Yalın- Her Şey Sensin
Tuğkan- Seni Özlüyorum
Edis- Yalan
Ebru Gündeş- Cumartesi
Sertab Erener- Farzet
Ferdi Özbeğen- Kurumuş Bir Dal Gibiyim
