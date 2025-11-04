Evinizin Karakterini Bir Anda Değiştiren 11 Küçük Dokunuş

Evin en çok göz önünde bulunan ama değiştirilmesi gerektiği asla düşünülmeyen o anahtar ve prizler... Belki hiç dikkat etmiyorsun ama priz ve anahtar kapakları evin en çok görülen ama en az fark edilen parçaları. Zamanla sararan ya da eskimiş kapaklar yerine modern ve şık kapaklar takıldığında evin havası ince bir dokunuşla yenileniyor. Küçük bir masrafla odalara temiz, modern ve yepyeni bir görünüm kazandırmak mümkün oluyor.