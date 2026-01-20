Evini Hangi Japon Felsefesine Göre Tasarlamalısın?

Hayat bazen zorlu bir hal alabilir ama biz de o kadar kolay sayılmayız! Bazen üzerine büyük bir dalga gibi geliyor olabilir ama o esnada sıcak bir çay içerkenki sakinliğini korumaya çalışıyor olabilirsin. E bazen de dalgalarla boğuşmak da yorar.

Bu karışıklığı gidermek için hangi Japon felsefesinin sana göre olduğunu bulmaya çalışacağız. Evini de bu felsefeye göre dizayn edersen tadından yenmez!