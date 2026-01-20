onedio
Evini Hangi Japon Felsefesine Göre Tasarlamalısın?

Erkan Tuna Budak
20.01.2026 - 11:31

Hayat bazen zorlu bir hal alabilir ama biz de o kadar kolay sayılmayız! Bazen üzerine büyük bir dalga gibi geliyor olabilir ama o esnada sıcak bir çay içerkenki sakinliğini korumaya çalışıyor olabilirsin. E bazen de dalgalarla boğuşmak da yorar.

Bu karışıklığı gidermek için hangi Japon felsefesinin sana göre olduğunu bulmaya çalışacağız. Evini de bu felsefeye göre dizayn edersen tadından yenmez!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Önce bir manzara fotoğrafıyla başlayalım. Hangi manzarada huzur buluyorsun?

4. Bir hobi edindin ve bir süredir kendini geliştiremedin diyelim. Yapmaktan hemen vazgeçer misin?

5. Devam edelim! Flörtün seni ghostladı ya da işler ters gitti...

6. Diyete ya da spora başladın ve ilk gün güzel geçti. Peki ya ikinci gün?

7. Net bir cevap istiyoruz: Çabuk sinirlenir misin?

8. Evinde koltuğa uzanıp dinlenirken hangi teknolojik ürün ev işlerini halletsin istersin?

9. Sence sen geçinilmesi zor biri misin?

10. Gizemli soru: Bir kart seç!

11. Son sorudayız! Çok sevdiğin bir vazo kırıldı ve tamir etmesi zor. Tamir eder misin?

Wabi-Sabi!

Senin ruhun Japonların 'Wabi-Sabi' öğretisiyle birebir örtüşüyor. Bu felsefe hiçbir şeyin mükemmel olmadığını ve asıl güzelliğin yaşanmışlıkta, doğallıktan ve sadelikten geldiğini savunan bir felsefe. Sen de tıpkı bu öğreti gibi cilalı ve yapay hayatlar yerine samimi, belki biraz dağınık ama gerçek olanı seviyorsun. Evini de bu felsefeye göre tasarlamak için parlak cilalı yüzeylerden kaçınmalısın. Ham ahşap, doğal taş, keten ve kil gibi materyallere yönelebilirsin. Toprak tonları ve asimetrik objeler evinin dinginliğini artıracaktır.

Kaizen!

Senin hayatını özetleyen kelime kesinlikle Kaizen! Japon dünyasından çıkan bu felsefe sürekli ve hiç bitmeyen iyileştirme anlamına gelir. Sen de hayatı bir maraton gibi görüyorsun. Dağınıklığa, işlevsiz köşelere ve sana hizmet etmeyen eşyalara tahammülün yok. Evini bu felsefeye göre tasarlamak için modüler mobilyalar ve akıllı depolama çözümleri senin kurtarıcın olacak. Fazlalıklardan bir gün lazım olur diyerek değil, sistematik bir şekilde kurtulman gerek. Açık renkler, temiz hatlar ve maksimum ışık kullanımı odak noktan olmalı.

Kintsugi!

Senin karakterin, Japonların o meşhur 'Kintsugi' sanatı gibi desek abartmış olmayız! Kırılan seramikleri çöpe atmak yerine çatlaklarını altın tozuyla birleştirip onarma sanatıdır bu. Sen de yaşadığın zorlukları ve kırgınlıkları gizlemiyorsun. Tam tersine kırıldığın yerler şimdi senin en güçlü ve en parlak tarafların. Evini de Kintsugi felsefesine göre tasarlarsan bu felsefeyi büyük ölçüde yansıtmış olacaksın. Bunun için vintage parçaları modern unsurlarla harmanlayabilirsin. Kırık veya yıpranmış eşyaları atmak yerine onları altın rengi detaylarla veya farklı kumaşlarla onararak odak noktası haline getirebilirsin.

Ikigai!

Senin enerjinin kaynağı kesinlikle Ikigai felsefesi! Bu felsefe kısaca sabah yataktan kalkma sebebin demektir. Tutku, yetenek ve dünyanın ihtiyacı olan şeylerin kesişim kümesindesin. Öylesine nefes alıp vermiyorsun çünkü seni heyecanlandıran ve gözlerinin içini güldüren bir amacın var. İster hobin olsun ister işin, sen yaptığı şeye aşkla bağlı olanlardansın. Bu yüzden evini de tam bu felsefeye göre tasarlamalısın. Evini Ikigai felsefesine göre dizayn etmek için önce evini bölgelere ayırabilirsin. Mutlaka kendine ait hobilerini icra edebileceğin bir köşe yarat. Canlı bitkiler, sana ilham veren sanat eserleri ve gün ışığını içeri alan geniş pencereler, evindeki yaşam enerjisini yüksek tutacaktır.

