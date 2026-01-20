Evini Hangi Japon Felsefesine Göre Tasarlamalısın?
Hayat bazen zorlu bir hal alabilir ama biz de o kadar kolay sayılmayız! Bazen üzerine büyük bir dalga gibi geliyor olabilir ama o esnada sıcak bir çay içerkenki sakinliğini korumaya çalışıyor olabilirsin. E bazen de dalgalarla boğuşmak da yorar.
Bu karışıklığı gidermek için hangi Japon felsefesinin sana göre olduğunu bulmaya çalışacağız. Evini de bu felsefeye göre dizayn edersen tadından yenmez!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Önce bir manzara fotoğrafıyla başlayalım. Hangi manzarada huzur buluyorsun?
4. Bir hobi edindin ve bir süredir kendini geliştiremedin diyelim. Yapmaktan hemen vazgeçer misin?
5. Devam edelim! Flörtün seni ghostladı ya da işler ters gitti...
6. Diyete ya da spora başladın ve ilk gün güzel geçti. Peki ya ikinci gün?
7. Net bir cevap istiyoruz: Çabuk sinirlenir misin?
8. Evinde koltuğa uzanıp dinlenirken hangi teknolojik ürün ev işlerini halletsin istersin?
9. Sence sen geçinilmesi zor biri misin?
10. Gizemli soru: Bir kart seç!
11. Son sorudayız! Çok sevdiğin bir vazo kırıldı ve tamir etmesi zor. Tamir eder misin?
Wabi-Sabi!
Kaizen!
Kintsugi!
Ikigai!
