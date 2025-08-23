Evin Sana Ne Söylüyor?
Evimiz, ruh halimizin bir yansıması gibidir. Kimi zaman biriken eşyalar, kimi zaman dağınık köşeler aslında bize bir şeyler anlatmak ister. Belki biraz rahatlama, belki sadeleşme, belki de sadece küçük bir düzenleme… Peki, senin evin sana ne söylüyor olabilir? Bu testteki soruları yanıtlayarak evinin dilinden ne mesajlar aldığını keşfetmeye ne dersin?
Hazırsan başlayalım👇🏻
1. İlk sorumuzla başladık bile! Temizlik rutininin ne kadar sıkı bir programa bağlı?
2. Evinin dekorasyonunda fazla detay var mı?
3. Evde hiç kullanmadığın eşyalar var mı?
4. Bu günlük işlerden hangisini önce yapmayı tercih edersin?
5. Evdeki eşyaların yerini sık sık değiştirir misin?
6. Evindeki düzeni sağlama konusunda ne kadar başarılısın?
7. Peki, evini temizlemekten keyif alıyor musun?
8. Son olarak, evin sana huzur veriyor mu?
Kıyafetlerin fazla!
Dengeli ve ferah bir evin var!
Çok süs eşyası var!
Kalabalık!
