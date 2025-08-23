Evin Sana Ne Söylüyor?

Dolabında çok fazla eşya olduğu belli! Eşyaların çoğalması, seçim yapmakta zorlanmana neden olabilir. Belki birkaç parça gereksiz kıyafetinden ayrılarak daha düzenli bir alan yaratabilirsin. Çünkü o kadar doluyum ki kapağımı kapatırken zorlanıyorum. Hangi kıyafeti giyeceğini sen de ben de bilemiyoruz artık. Belki de birkaç parçaya veda edip bana biraz nefes aldırabilirsin. Böylece sabahları birlikte daha huzurlu uyanırız. Emin ol, içim rahatladıkça senin de zihnin açılır. Unutma, az eşya çok huzur demek!