Evin Sana Ne Söylüyor?

miray soysal
23.08.2025 - 10:31

Evimiz, ruh halimizin bir yansıması gibidir. Kimi zaman biriken eşyalar, kimi zaman dağınık köşeler aslında bize bir şeyler anlatmak ister. Belki biraz rahatlama, belki sadeleşme, belki de sadece küçük bir düzenleme… Peki, senin evin sana ne söylüyor olabilir? Bu testteki soruları yanıtlayarak evinin dilinden ne mesajlar aldığını keşfetmeye ne dersin?

Hazırsan başlayalım👇🏻

1. İlk sorumuzla başladık bile! Temizlik rutininin ne kadar sıkı bir programa bağlı?

2. Evinin dekorasyonunda fazla detay var mı?

3. Evde hiç kullanmadığın eşyalar var mı?

4. Bu günlük işlerden hangisini önce yapmayı tercih edersin?

5. Evdeki eşyaların yerini sık sık değiştirir misin?

6. Evindeki düzeni sağlama konusunda ne kadar başarılısın?

7. Peki, evini temizlemekten keyif alıyor musun?

8. Son olarak, evin sana huzur veriyor mu?

Kıyafetlerin fazla!

Dolabında çok fazla eşya olduğu belli! Eşyaların çoğalması, seçim yapmakta zorlanmana neden olabilir. Belki birkaç parça gereksiz kıyafetinden ayrılarak daha düzenli bir alan yaratabilirsin. Çünkü o kadar doluyum ki kapağımı kapatırken zorlanıyorum. Hangi kıyafeti giyeceğini sen de ben de bilemiyoruz artık. Belki de birkaç parçaya veda edip bana biraz nefes aldırabilirsin. Böylece sabahları birlikte daha huzurlu uyanırız. Emin ol, içim rahatladıkça senin de zihnin açılır. Unutma, az eşya çok huzur demek!

Dengeli ve ferah bir evin var!

Tebrikler! Evinin dengeli ve sade yapısı, sana huzurlu bir yaşam alanı sunuyor gibi görünüyor. Seninle birlikteyken içim hep açık, rahat ve huzurlu… Eşyaları özenle seçiyorsun, bana alan bırakıyorsun ve bu beni çok mutlu ediyor. Ne çok kalabalığım ne de bomboşum. Dengeliyim, düzenliyim ve seninle olduğum için şanslıyım. Bu dengeyi sürdürürsek daha uzun yıllar birlikte keyifle yaşarız. Teşekkür ederim, iyi ki varsın!

Çok süs eşyası var!

Beni süslemeyi seviyorsun, bunu hissediyorum. Her köşeme minik objeler yerleştirmişsin, hepsi birbirinden güzel ama artık ben yoruldum. Sanki fazla kalabalığım, içimdeki güzellikler bile birbirini gölgeler oldu. Biraz sadeleşsek hem ben daha şık olurum hem senin gözün de daha az yorulur. Unutma, bazen tek bir obje bile bir odayı anlatmaya yeter!

Kalabalık!

Her köşemde bir eşya, her odada ayrı bir detay… Seni sarmalıyorum, evet, ama bazen bu kucaklama boğucu olabiliyor. Biraz sadeleşsek, ben de ferahlasam, sen de daha huzurlu hissetsen nasıl olur? Birkaç fazla parçayı göndersek içim açılır, sen de bana daha keyifle bakarsın. Hem temizlik de kolaylaşır, ne dersin?

