onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre İstikrarlı mısın?

Evet/Hayır Testine Göre İstikrarlı mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 15:01

Bazı insanlar başladığı işi sonuna kadar götürür, bazıları ise hevesli başlar ama çabuk yorulur… Peki sen hangi taraftasın?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir işe başladığında çoğu zaman bitirir misin?

2. Motivasyonun kolayca düşer mi?

3. Hedef koyduğunda buna uzun süre bağlı kalır mısın?

4. Hayal kurmaktan çok harekete geçmeyi mi tercih edersin?

5. Bir şeye karar verdiğinde kolay kolay vazgeçmez misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Zorlanınca bırakmak yerine yöntem değiştirmeyi dener misin?

7. Başladığın bir alışkanlığı 21 gün sürdürebilir misin?

8. Ertelemeyi azaltmak için kendine sistem kurar mısın?

9. Hızlı sonuç alamadığında bile devam etmeyi başarır mısın?

10. Uzun vadeli plan yapmayı sever misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen çok istikrarlısın!

Senin hikayen, başlayıp yarım bırakanların hikayesi değil. Sen, hedeflerini uzun vadede besleyen, sabırla ve kararlılıkla yoluna devam eden birisin. Enerjin, bir maraton koşucusunun enerjisi gibi, hızlı ve hırslı değil, ama istikrarlı ve dayanıklı. Zorluklar seni korkutmuyor, aksine seni daha da motive ediyor. Her karşılaştığın engel, senin için bir fırsat. Onları aşmak, seni daha güçlü kılıyor ve hedeflerine daha da yaklaştırıyor. İşte bu yüzden, senin hayatındaki başarıların sırrı, bu inatçı devam etme gücünde saklı. İnsanlar seni tanımlarken genellikle 'güvenilir' ve 'devam ettiren' ifadelerini kullanıyor. Çünkü sen, başladığın işi bitiren ve verdiği sözü tutan birisin. Seninle birlikte çalışanlar, sana güveniyor ve seninle iş yapmaktan keyif alıyor. Çünkü sen, işler zorlaştığında bile pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele eden birisin. Bu da seni, her zaman tercih edilen bir kişi yapıyor. Kısacası, senin hikayen, başarıya giden yolda kararlılık ve sabrın hikayesi. Ve bu hikaye, senin gibi inatçı ve devam ettiren insanlar sayesinde yazılıyor.

Sen pek istikrarlı değilsin!

Hayatının tam merkezinde, bir yıldız gibi parlayan o muhteşem potansiyelini görüyoruz! Ancak, bu parlaklığı sürekli kılmakta biraz zorlandığını hissediyoruz. İşte sen, her yeni maceraya atılmak için can atan, enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan biri. Ancak, bu enerjinin hızla tükenmesi, motivasyonunun düşmesi seni huzursuz ediyor. Bunun nedeni, istikrarsızlık mı? Hayır, hayır! Asıl mesele, belki de doğru hedefi belirlemekte, motivasyonunu canlı tutmakta ve zamanını etkin bir şekilde yönetmekte yatıyor. İşte burada sana bir önerimiz var: Kendine küçük, ulaşılabilir hedefler koy. Bu hedeflere adım adım ilerle, her birini aştığında kendini ödüllendir. Bu sayede enerjini daha uzun süre koruyabilir, potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanabilirsin. Unutma, hayat bir maraton ve sen bu yolda ilerlerken, enerjini doğru bir şekilde yönetmek, motivasyonunu yüksek tutmak çok önemli. Bu yüzden, kendine küçük hedefler koy, adım adım ilerle ve bu parlak potansiyelini en iyi şekilde kullan!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın