Evet/Hayır Testine Göre İstikrarlı mısın?
Bazı insanlar başladığı işi sonuna kadar götürür, bazıları ise hevesli başlar ama çabuk yorulur… Peki sen hangi taraftasın?
Hadi teste!
1. Bir işe başladığında çoğu zaman bitirir misin?
2. Motivasyonun kolayca düşer mi?
3. Hedef koyduğunda buna uzun süre bağlı kalır mısın?
4. Hayal kurmaktan çok harekete geçmeyi mi tercih edersin?
5. Bir şeye karar verdiğinde kolay kolay vazgeçmez misin?
6. Zorlanınca bırakmak yerine yöntem değiştirmeyi dener misin?
7. Başladığın bir alışkanlığı 21 gün sürdürebilir misin?
8. Ertelemeyi azaltmak için kendine sistem kurar mısın?
9. Hızlı sonuç alamadığında bile devam etmeyi başarır mısın?
10. Uzun vadeli plan yapmayı sever misin?
Sen çok istikrarlısın!
Sen pek istikrarlı değilsin!
