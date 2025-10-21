Evdeki Üretkenliğini Artıracak Şey Ne?

Senin için üretkenliği başlatan şey kahve ya da sevdiğin bir içecek. O ilk yudum sana start düğmesi gibi geliyor. Kahve içmek sadece enerji değil, aynı zamanda bir ritüel senin için. Fincanı doldurmak, kokusunu hissetmek ve ilk yudumu almak zihnini şimdi başlıyoruz moduna sokuyor. Senin üretkenlik anahtarın iş öncesi küçük bir içecek molası. Belki bazen kahve yerine bitki çayı ya da soğuk bir içecek bile aynı etkiyi gösterebilir.