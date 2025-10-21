Evdeki Üretkenliğini Artıracak Şey Ne?
Evde vakit geçirirken bazen çok şey yapmak isteriz ama bir türlü başlayamayız. Bazen enerjimiz eksik olur, bazen motivasyonumuz, bazen de düzenimiz. Kimi zaman tek ihtiyacın bir fincan kahve olurken, kimi zaman sadece küçük bir düzenleme bile sana hız kazandırabilir. Hadi bakalım evdeki üretkenliğini artıracak gizli kahraman neymiş?
1. Evde boş zamanın oldu. Önce hangisine yönelirsin?
2. Çalışırken seni en çok dağıtan şey nedir?
3. Peki bir işe başlamadan önce olmazsa olmazın nedir?
4. İşlerini daha çok hangi saatlerde halledersin?
5. Bu ev işlerinden birini sonsuza kadar yapmayacaksın desek hangisini seçerdin?
6. İşlerini genelde hemen mi yaparsın yoksa ertelemeyi mi seversin?
7. Disiplinli misin? İş planına sadık kalır mısın?
8. Diyelim ki dikkatini dağıtan şeyler var. Ne yaparsın?
Kahveyle başlangıç yapmak sana iyi geliyor.
Düzen senin en büyük motivasyonun!
Plan yapmak sana güç veriyor!
Küçük molalar sana enerji yüklüyor.
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
