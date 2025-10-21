onedio
Evdeki Üretkenliğini Artıracak Şey Ne?

Evdeki Üretkenliğini Artıracak Şey Ne?

Nida Ataman
21.10.2025 - 11:50

Evde vakit geçirirken bazen çok şey yapmak isteriz ama bir türlü başlayamayız. Bazen enerjimiz eksik olur, bazen motivasyonumuz, bazen de düzenimiz. Kimi zaman tek ihtiyacın bir fincan kahve olurken, kimi zaman sadece küçük bir düzenleme bile sana hız kazandırabilir. Hadi bakalım evdeki üretkenliğini artıracak gizli kahraman neymiş?

1. Evde boş zamanın oldu. Önce hangisine yönelirsin?

2. Çalışırken seni en çok dağıtan şey nedir?

3. Peki bir işe başlamadan önce olmazsa olmazın nedir?

4. İşlerini daha çok hangi saatlerde halledersin?

5. Bu ev işlerinden birini sonsuza kadar yapmayacaksın desek hangisini seçerdin?

6. İşlerini genelde hemen mi yaparsın yoksa ertelemeyi mi seversin?

7. Disiplinli misin? İş planına sadık kalır mısın?

8. Diyelim ki dikkatini dağıtan şeyler var. Ne yaparsın?

Kahveyle başlangıç yapmak sana iyi geliyor.

Senin için üretkenliği başlatan şey kahve ya da sevdiğin bir içecek. O ilk yudum sana start düğmesi gibi geliyor. Kahve içmek sadece enerji değil, aynı zamanda bir ritüel senin için. Fincanı doldurmak, kokusunu hissetmek ve ilk yudumu almak zihnini şimdi başlıyoruz moduna sokuyor. Senin üretkenlik anahtarın iş öncesi küçük bir içecek molası. Belki bazen kahve yerine bitki çayı ya da soğuk bir içecek bile aynı etkiyi gösterebilir.

Düzen senin en büyük motivasyonun!

Senin evde üretken olmanı sağlayacak şey etrafın düzeni. Ortalık toplandığında kafan da açılıyor, işlere çok daha kolay başlıyorsun. Etraf dağınıkken işe başlamak sana zor geliyor ama düzen sağlandığında adeta şimşek gibi hızlanıyorsun. Masanı, mutfağını ya da odanı toplamak sadece görüntüyü değil, zihnini de toparlıyor. O yüzden senin üretkenlik formülün işe başlamadan önce kısa bir toparlanma seansı yapmak. Küçük bir düzen büyük bir motivasyon sağlıyor.

Plan yapmak sana güç veriyor!

Senin için üretkenliğin anahtarı plan yapmak. Listeyi eline alınca adım adım ilerlemek sana hem hız hem de motivasyon veriyor. Yapılacak işleri kafanda tutmak yerine listeye dökmek sana inanılmaz bir rahatlama sağlıyor. Hangi işten başlayacağını bilmek işleri bitirince üstünü çizmek sana ekstra keyif veriyor. Bu sayede kaybolmak yerine odaklanıyorsun ve işlerin yarım kalmıyor. Senin üretkenliğini artıran şey kontrolün sende olduğunu hissettiren bir plan.

Küçük molalar sana enerji yüklüyor.

Senin üretkenliğini artıracak şey küçük molalarla enerji toplamak. Dinlenince güç buluyor ve işlerin daha hızlı akıyor. Senin için dinlenmek vakit kaybı değil aksine üretkenliğin yakıtı. Yorulduğunda veya sıkıldığında küçük bir ara verdiğinde geri dönünce çok daha güçlü devam ediyorsun. Bu, işlerin yarıda kalmasını değil tam tersine bitmesini kolaylaştırıyor. Senin formülün gerektiğinde kısa bir nefes alıp sonra hızla geri dönmek.

