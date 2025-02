Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Aslında Kimsin?

Sen her şey düzenli olmadığında veya yolunda gitmediğinde panikleyen insanlardansın. Bu nedenle disiplinli, planlı ve mükemmelliyetçisin. Evde senin için her şeyin bir sırası var ve düzeni var. Detaycılığın sebebiyle her şey kusursuz görünüyor ve ev sürekli temiz kalıyor. Kendi kurallarını koyduğundan evindeki diğer insanlara da biraz baskı yapmıyor değilsin. Ama biraz rahatlamayı öğrensen iyi olabilir. Ne de olsa hayat sadece kontrol listenden ibaret değil. 😉