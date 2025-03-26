Evinizi Işıldatacak 12 Pratik Temizlik Tüyosu
Evinizi Işıldatacak 12 Pratik Temizlik Tüyosu
Pırıl pırıl temiz bir ev isteyenler buraya! Bu içerikte tek tek temizlik tüyolarını veriyor ve her evin tertemiz olmasını sağlıyoruz. Gerçekten de hem evinizi ışıldatacak hem de işlerinizi kolaylaştıracak tüyoları keşfetmeye hazırsanız hadi başlayalım!
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1. Sirke ve su karışımı kullanın.
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2. Limon ve sirke ile doğal yüzey temizleyicisi hazırlayın.
3. Buhar ile temizlik yaparak zeminleri parlatın.
4. Buzdolabındaki kokular için karbonat kullanın.
5. Fırını sirke ve limonla temizleyin.
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6. Koltuk ve yastıkları karbonatla temizleyin.
7. Duvardaki lekeler için diş macunu kullanın.
8. Koyu renkli zeminlerde limon ve zeytinyağı karışımı kullanın.
9. Elektronik eşyaları mikrofiber bez ile temizleyin.
10. Evdeki havayı temizlemek için elma sirkesi tercih edin.
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11. Çöp kutusunda gazete kullanın.
12. Düzenli olarak robot süpürgeyi çalıştırın.
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