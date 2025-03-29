Siz Fıtı Fıtı Gezerken Avrupa'nın Sokaklarına Renk Katacak Şarkılar
Siz Fıtı Fıtı Gezerken Avrupa'nın Sokaklarına Renk Katacak Şarkılar
Avrupa'nın bizden bir tık 'soğuk' sokaklarında gezeceklerin içini ısıtacak şarkılar!
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1. Adele - Send My Love
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2. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
3. Gotye - Somebody That I Used To Know
4. Billie Eilish - Bellyache
5. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around
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6. Katy Perry - Harleys In Hawaii
7. Sade - Ultimate
8. Lana Del Rey - Doin' Time
9. Princess Chelsea - The Cigarette Duet
10. Ariana Grande - Into You
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11. Eminem - Lose Yourself
12. LP - Lost On You
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