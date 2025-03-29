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Siz Fıtı Fıtı Gezerken Avrupa'nın Sokaklarına Renk Katacak Şarkılar

etiket Siz Fıtı Fıtı Gezerken Avrupa'nın Sokaklarına Renk Katacak Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 17:16

Avrupa'nın bizden bir tık 'soğuk' sokaklarında gezeceklerin içini ısıtacak şarkılar!

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1. Adele - Send My Love

2. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

3. Gotye - Somebody That I Used To Know

4. Billie Eilish - Bellyache

5. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around

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6. Katy Perry - Harleys In Hawaii

7. Sade - Ultimate

8. Lana Del Rey - Doin' Time

9. Princess Chelsea - The Cigarette Duet

10. Ariana Grande - Into You

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11. Eminem - Lose Yourself

12. LP - Lost On You

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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