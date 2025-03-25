Bize İlişki Durumunu Söyle, En Son Ne Zaman Temizlik Yaptığını Tahmin Edelim!
Bize İlişki Durumunu Söyle, En Son Ne Zaman Temizlik Yaptığını Tahmin Edelim!
Bazı şeyler asla tesadüf değildir… İlişki durumun ile evindeki temizlik alışkanlıkları arasında düşündüğünden çok daha güçlü bir bağ var! 😏 Hazırsan, hemen sorulara geçelim! Bakalım sonuç seni şaşırtacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlişki durumunu seç bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evinin en dağınık olduğu anı hatırla. Ne zaman olur?
3. Evin en çok kullanılan köşesi neresi?
4. Bulaşıkları yemek yedikten hemen sonra yıkar veya makinaya koyar mısın?
5. “Ev düzeni karakteri yansıtır” sözü hakkında ne düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde en çok biriken şey ne?
7. Yatağını her sabah topluyor musun?
8. Evde en çok kim dağıtıyor?
Ne zaman temizlik yaptığını hatırlamıyorsun.
Zorunda kalınca temizlik yapıyorsun.
Düzen sever ama aşırıya kaçmıyorsun.
Titizliğin kitabını yazmışsın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın