Hmm, dürüst olalım mı? Senin için temizlik, “kesinlikle yapılması gereken ama keşke kendi kendine olsaydı” dediğin şeylerden biri. Evdeki tozlar sana “artık bizimle yaşa” diyor olabilir, ama üzülme! Hepimiz bazen böyle dönemler geçiriyoruz. 😅 Büyük ihtimalle, “Ama ben daha geçen hafta süpürdüm” dediğin şey, aslında üç ay önceydi. Kabul edelim mi? 😂

Ama bak, bir önerimiz var: Temizlikle barış imzalamanın zamanı geldi! 🏚 Bir müzik aç, bir kahve koy ve en azından bir köşeden başla. Göreceksin, temizledikçe bir rahatlama hissedeceksin. (Ve belki sonunda çoraplarının neden sürekli tozlandığını anlayacaksın!)