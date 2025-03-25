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Bize İlişki Durumunu Söyle, En Son Ne Zaman Temizlik Yaptığını Tahmin Edelim!

etiket Bize İlişki Durumunu Söyle, En Son Ne Zaman Temizlik Yaptığını Tahmin Edelim!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 11:01

Bazı şeyler asla tesadüf değildir… İlişki durumun ile evindeki temizlik alışkanlıkları arasında düşündüğünden çok daha güçlü bir bağ var! 😏 Hazırsan, hemen sorulara geçelim! Bakalım sonuç seni şaşırtacak mı?

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1. İlişki durumunu seç bakalım:

2. Evinin en dağınık olduğu anı hatırla. Ne zaman olur?

3. Evin en çok kullanılan köşesi neresi?

4. Bulaşıkları yemek yedikten hemen sonra yıkar veya makinaya koyar mısın?

5. “Ev düzeni karakteri yansıtır” sözü hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Evde en çok biriken şey ne?

7. Yatağını her sabah topluyor musun?

8. Evde en çok kim dağıtıyor?

Ne zaman temizlik yaptığını hatırlamıyorsun.

Hmm, dürüst olalım mı? Senin için temizlik, “kesinlikle yapılması gereken ama keşke kendi kendine olsaydı” dediğin şeylerden biri. Evdeki tozlar sana “artık bizimle yaşa” diyor olabilir, ama üzülme! Hepimiz bazen böyle dönemler geçiriyoruz. 😅 Büyük ihtimalle, “Ama ben daha geçen hafta süpürdüm” dediğin şey, aslında üç ay önceydi. Kabul edelim mi? 😂

Ama bak, bir önerimiz var: Temizlikle barış imzalamanın zamanı geldi! 🏚 Bir müzik aç, bir kahve koy ve en azından bir köşeden başla. Göreceksin, temizledikçe bir rahatlama hissedeceksin. (Ve belki sonunda çoraplarının neden sürekli tozlandığını anlayacaksın!)

Zorunda kalınca temizlik yapıyorsun.

Sen tam bir “mecbur kalınca temizleyen” kişilerdensin. Yani, biri geleceği zaman veya gözün çok rahatsız olduğunda eline süpürge alıyorsun. Ama kendi kendine “Şu haftada bir süpüreyim” dediğinde de asla kötü yapmış olmuyorsun. Bir tık daha istikrarlı olsan, her şey yoluna girecek.

Büyük ihtimalle, evin genelde toplu ama her zaman değil. Mutfak tezgahında “sonra atarım” dediğin birkaç poşet, masada “bunu yerine koysam iyi olur” diye düşündüğün ama koymadığın birkaç eşya vardır. Yani düzensiz değilsin, ama “hijyen delisiyim” de diyemeyiz. 😅 Kendi halinde, ama çok dağılmadan yaşayan birisin. Yine de bir gün “bugün dip köşe temizlik yapıyorum” diye kendini motive etmeye ne dersin?

Düzen sever ama aşırıya kaçmıyorsun.

Senin evine giren “Oh burası mis gibi kokuyor” diyordur. 🌿 Haftada bir temizliğini yapıyorsun, düzeni seviyorsun ama temizlik konusunda takıntılı değilsin. Yani hayatının merkezine “tozları süpürdüm mü?” sorusunu koymuyorsun, ama evde çöp birikmesine de izin vermiyorsun. Tam kararında bir düzen anlayışın var!

Muhtemelen eşyaların yerli yerindedir, mutfakta bulaşıklar birikmez ve misafir geleceği zaman ekstra bir panik yaşamazsın. “Temizliği yaptım zaten” diyerek rahatça ağırlarsın. Tebrikler! Sen tam ideal dengeyi bulan kişilerdensin. 🏆 Ama belki yılda bir “Bahar temizliği” konseptine girişmek sana ekstra bir ferahlık verebilir, ne dersin?

Titizliğin kitabını yazmışsın.

Helal olsun! Sen tam bir hijyen kahramanısın! 🌟 Evinde bir toz tanesi bile barınamaz, süpürgeyle dans ediyorsun, deterjan kokusuyla huzur buluyorsun. Büyük ihtimalle çamaşır suyu senin için sıradan bir temizlik malzemesi değil, adeta bir yaşam tarzı. 

Senin için tek önerimiz: Arada bir kendine mola ver! Evet, temizlik güzel ama bazen de dağınıklığın içinde keyif yapmayı denemelisin. Belki bir gün süpürgeyi elinden bırakıp kahve içmeye vakit ayırırsın – bizce kesinlikle hakkın! ☕

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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