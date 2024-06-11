Evde Dağınıklıkla Savaşta Senin Stratejin Ne?
Evde Dağınıklıkla Savaşta Senin Stratejin Ne?
Evdeki dağınıklık başta göze çok küçük gelse de el atmadığında ortalık savaş alanına döner. Peki sen bu savaştan nasıl galip geliyorsun?
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1. Öncelikle şunu soralım: Evinin hangi köşesi en çok dağınık olur?
2. Bir arkadaşın aniden gelmek istediğinde ilk ne yaparsın?
3. Dürüst ol: Evde dağınıklık yaratan en büyük suçlu kim?
4. Dağınıklığı toplamak için en çok hangi eşyaları kullanırsın?
5. Dağınıklıkla başa çıkarken en sık kullandığın yöntem nedir?
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