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Evde Dağınıklıkla Savaşta Senin Stratejin Ne?

etiket Evde Dağınıklıkla Savaşta Senin Stratejin Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 12:17

Evdeki dağınıklık başta göze çok küçük gelse de el atmadığında ortalık savaş alanına döner. Peki sen bu savaştan nasıl galip geliyorsun?

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1. Öncelikle şunu soralım: Evinin hangi köşesi en çok dağınık olur?

2. Bir arkadaşın aniden gelmek istediğinde ilk ne yaparsın?

3. Dürüst ol: Evde dağınıklık yaratan en büyük suçlu kim?

4. Dağınıklığı toplamak için en çok hangi eşyaları kullanırsın?

5. Dağınıklıkla başa çıkarken en sık kullandığın yöntem nedir?

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6. Devam edelim! Evinde düzeni sağlarken hangi müzik türünü dinlemeyi tercih edersin?

7. Düzenli bir ev için vazgeçilmez bir tüyo ver desem ne dersin?

8. Son soru! Dağınıklığı en sevdiğin zaman diliminde toplamak ister misin?

Her yer dağıldığında temizliğe başlıyorsun!

Sen tam anlamıyla bir 'dağınıklık alarmı' insanısın! Evde her şey dağılmaya başladığında harekete geçiyorsun ve o anda temizlik başlıyor. Belki biraz daha düzenli olabilirsin ama anlık temizlik seanslarıyla işlerin altından kalkmayı başarıyorsun. Evin dağınık olduğunda senin için temizlik yapmak neredeyse bir meditasyon gibi. Kendine kısa molalar vererek bu süreci daha keyifli hale getirebilirsin. Enerjini topladığında her şeyin üstesinden gelebileceğini unutma!

İşlerini muhakkak zaman dilimlerine ayırıyorsun!

Sen tam bir planlama ustasısın! Temizlik işlerini belirli zaman dilimlerine ayırarak, her şeyi kontrol altında tutuyorsun. Pazartesi mutfak, çarşamba oturma odası derken, haftanın her günü için bir temizlik planın var. Bu sayede işler gözünde büyümüyor ve düzenli bir evde yaşamanın keyfini sürüyorsun. Belki bu rutini biraz esnek tutarak, beklenmedik durumlara da hazırlıklı olabilirsin. Unutma, senin planlı yaklaşımın sayesinde evin her zaman tertemiz!

Tek başına temizlik yapabiliyorsun!

Sen tam bir temizlik savaşçısısın! Tek başına koca bir evi temizlemek senin için hiç sorun değil. Enerjik ve kararlısın, temizlik yaparken kimseye ihtiyaç duymuyorsun. Belki de bu, senin için bir özgürlük alanı. Yalnız çalışmanın tadını çıkarıyor ve işini kendi yöntemlerinle yapıyorsun. Ama unutma, bazen yardım istemek de işleri kolaylaştırabilir. Senin gücün ve azmin sayesinde evin her zaman parıl parıl!

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