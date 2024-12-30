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Evde Doğal Kokular Nasıl Yapılır?

etiket Evde Doğal Kokular Nasıl Yapılır?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 12:31

Hepimizin hayali değil mi? Evin her köşesinin mis gibi kokması, o taptaze hava… Ama ne yapıyoruz genelde? Markete gidip kimyasal dolu oda spreylerine ya da bütçeyi zorlayan kokulu mumlara bir ton para döküyoruz. Aslında gerek yok! Evet, yanlış duymadınız. Evde, tamamen doğal malzemelerle hem pratik hem de ekonomik kokular yapmak mümkün.

Şimdi size evinizi mis gibi kokutacak, kendinizi adeta kokuların şefi gibi hissettirecek birbirinden güzel yöntemler anlatacağım. Hadi başlayalım!

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1. Portakal ve tarçının şahane uyumu...

1. Portakal ve tarçının şahane uyumu...

Kabul edelim, portakal ve tarçın ikilisi kışın simgesi. Bu ikiliyle evinizi sıcacık, huzur dolu bir atmosfere çevirebilirsiniz. Bir portakalın kabuklarını soyun, birkaç çubuk tarçın ve karanfil ekleyin. Bunları küçük bir tencereye koyup üzerine su ekleyin. Kaynadıkça çıkan buhar evinizi mis gibi kokutacak. Özellikle soğuk günlerde bu tarif iç ısıtır, ruhu da dinlendirir. 

Bonus: İçine biraz limon kabuğu da atarsanız, koku daha ferah olur!

2. Doğal limonlu sprey!

2. Doğal limonlu sprey!

Banyo mu biraz havasız? Ya da mutfakta kızartma kokusu kaldı? O zaman sizi ferahlatacak bu sprey tarifi tam size göre! Bir limonun suyunu sıkın, içine bir bardak su ve bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Tüm malzemeleri güzel bir sprey şişesine koyup çalkalayın. Sıkın, sıkın, sıkın! Hem kokusu şahane hem de tamamen doğal. Özellikle yazın mutfağınıza güneş gibi bir tazelik getiriyor.

3. Vanilya ve hindistan cevizi yağı...

3. Vanilya ve hindistan cevizi yağı...

Tatlı tatlı kokan, insanın içini yumuşatan bir şey mi arıyorsunuz? İşte size tam bir mutluluk tarifi. Bir çay kaşığı vanilya özü alın, içine iki yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin. Bu karışımı küçük bir mumlu difüzörde hafifçe ısıtın. Vanilyanın o sıcak kokusu ve hindistan cevizinin egzotik havası birleşince eviniz tatlı bir rüyaya dönüşecek. Özellikle akşamları, mum ışığında bu kokunun tadını çıkarabilirsiniz.

4. Kuru lavanta keseleri!

4. Kuru lavanta keseleri!

Lavanta kokusu gibi rahatlatıcı bir şey var mı? Hem ruhunuzu hem de evinizi sakinleştiren bir aroma. Aktardan kuru lavanta alın, küçük tül keselerin içine doldurun. Bu keseleri çekmecelere, dolaplara ya da yastık kılıfınızın altına koyun. Lavantanın kokusu her yerde sizi bulacak! Ayrıca dolaplarınızda böcekleri uzak tutma gibi ekstra bir faydası da var.

5. Kahve çekirdeği ile doğal koku şovu!

5. Kahve çekirdeği ile doğal koku şovu!

Kahve sevmeyen var mı? O çekirdeklerin kokusu bile başlı başına bir mutluluk kaynağı. Bir avuç taze kahve çekirdeğini alın, küçük bir kaseye koyup oturma odanızın bir köşesine yerleştirin. İşte bu kadar! O kahve kokusu, enerjinizi yükseltir ve evinize tatlı bir hava katar. 

Bonus: Kahve çekirdeklerinin yanına bir mum koyarsanız, sıcaklıkla birlikte kokuyu daha çok hissedersiniz.

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6. Elma ve baharatın tatlı buluşması.

6. Elma ve baharatın tatlı buluşması.

Bu tarif tam bir klasik! Bir elmayı dilimleyin, yanına biraz çubuk tarçın, karanfil ve bir tutam zencefil ekleyin. Tüm bunları bir tencereye koyup üzerine su ekleyin. Su kaynadıkça elmanın tatlı kokusu ve baharatların sıcak aroması evi saracak. Özellikle soğuk bir günde bu koku evinize sıcacık bir kış atmosferi getirecek.

7. Fırında portakal kabukları...

7. Fırında portakal kabukları...

Portakal kabuklarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Bu kabukları dilimleyip üzerine biraz toz tarçın serpin ve fırına atın. Düşük ısıda yavaşça kurutun. Fırından çıkan o kokuyu tarif etmeye kelimeler yetmez. Bir yandan koku yayılırken, diğer yandan bu kurumuş kabukları dekoratif bir tabakta sergileyebilirsiniz.

8. Taze nane ve biberiye demeti!

8. Taze nane ve biberiye demeti!

Biraz doğallık isteyenler için şahane bir tarif: Birkaç dal taze nane ve biberiyeyi bir araya getirin, bir ip yardımıyla bağlayın. Bu demeti dolaplarınıza, kapı girişine ya da masanızın üzerine asabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında bu ferah koku evinizi canlandırır.

9. Eterik yağlarla teknolojik dokunuş.

9. Eterik yağlarla teknolojik dokunuş.

Bir difüzör cihazınız varsa işiniz çok kolay! Sevdiğiniz bir eterik yağı (mesela lavanta, portakal ya da nane) birkaç damla suyla karıştırıp difüzörünüze ekleyin. Cihaz çalışmaya başladığında evinizin havası anında değişecek. Hem kalıcı hem de yoğun bir koku istiyorsanız, bu yöntem tam size göre.

10. Doğal sabunlarla nostaljik koku!

10. Doğal sabunlarla nostaljik koku!

Doğal sabunlar sadece banyo için değil, evinizi süslemek ve kokutmak için de şahane bir seçenek. Lavanta, limon ya da zeytinyağı sabunlarını küçük bir sepete koyun ve oturma odanıza yerleştirin. Hem nostaljik bir hava katıyor hem de mis gibi bir koku yayıyor.

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sabrina
sabrina
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