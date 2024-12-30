Evde Doğal Kokular Nasıl Yapılır?
Evde Doğal Kokular Nasıl Yapılır?
Hepimizin hayali değil mi? Evin her köşesinin mis gibi kokması, o taptaze hava… Ama ne yapıyoruz genelde? Markete gidip kimyasal dolu oda spreylerine ya da bütçeyi zorlayan kokulu mumlara bir ton para döküyoruz. Aslında gerek yok! Evet, yanlış duymadınız. Evde, tamamen doğal malzemelerle hem pratik hem de ekonomik kokular yapmak mümkün.
Şimdi size evinizi mis gibi kokutacak, kendinizi adeta kokuların şefi gibi hissettirecek birbirinden güzel yöntemler anlatacağım. Hadi başlayalım!
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1. Portakal ve tarçının şahane uyumu...
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2. Doğal limonlu sprey!
3. Vanilya ve hindistan cevizi yağı...
4. Kuru lavanta keseleri!
5. Kahve çekirdeği ile doğal koku şovu!
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6. Elma ve baharatın tatlı buluşması.
7. Fırında portakal kabukları...
8. Taze nane ve biberiye demeti!
9. Eterik yağlarla teknolojik dokunuş.
10. Doğal sabunlarla nostaljik koku!
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