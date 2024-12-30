Evde Doğal Kokular Nasıl Yapılır?

Kabul edelim, portakal ve tarçın ikilisi kışın simgesi. Bu ikiliyle evinizi sıcacık, huzur dolu bir atmosfere çevirebilirsiniz. Bir portakalın kabuklarını soyun, birkaç çubuk tarçın ve karanfil ekleyin. Bunları küçük bir tencereye koyup üzerine su ekleyin. Kaynadıkça çıkan buhar evinizi mis gibi kokutacak. Özellikle soğuk günlerde bu tarif iç ısıtır, ruhu da dinlendirir.

Bonus: İçine biraz limon kabuğu da atarsanız, koku daha ferah olur!