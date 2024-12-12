Evini Daha Cool Gösterecek Şeyi Söylüyoruz!
Evini Daha Cool Gösterecek Şeyi Söylüyoruz!
Evini daha havalı hale getirmek için ne yapman gerektiğini öğrenmek ister misin? O zaman gel, testimizi çöz ve evine taze bir hava katacak ipucunu keşfet!
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1. Evinde en çok vakit geçirdiğin köşe hangisi?
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2. Sence evde olması gereken en önemli şey nedir?
3. Dekorasyon konusunda en çok nelere dikkat edersin?
4. Pekii evde en sevmediğin şey nedir?
5. Hangi renk tonları seni daha çok yansıtır?
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6. Evde hangi kokular seni daha çok mutlu eder?
7. Evinin duvarlarında neler var diye sorsak?
8. Evde yalnız kalınca en çok ne yaparsın?
9. Aramızda kalacak söz, sence misafirlerin en çok hangi özelliğine hayran kalıyor?
10. Evinde nasıl bir atmosfer yaratmak istersin?
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11. Evinde hangi tür aydınlatma kullanmayı tercih ediyorsun?
Evini daha cool gösterecek şey rahat ve sıcak bir dokunuş!
Evini daha cool gösterecek şey düzen ve sadelik!
Evini daha cool gösterecek şey estetik ve yaratıcı bir dekorasyon!
Evini daha cool gösterecek şey huzur veren bitkiler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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