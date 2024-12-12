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Evini Daha Cool Gösterecek Şeyi Söylüyoruz!

etiket Evini Daha Cool Gösterecek Şeyi Söylüyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 10:31

Evini daha havalı hale getirmek için ne yapman gerektiğini öğrenmek ister misin? O zaman gel, testimizi çöz ve evine taze bir hava katacak ipucunu keşfet!

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1. Evinde en çok vakit geçirdiğin köşe hangisi?

2. Sence evde olması gereken en önemli şey nedir?

3. Dekorasyon konusunda en çok nelere dikkat edersin?

4. Pekii evde en sevmediğin şey nedir?

5. Hangi renk tonları seni daha çok yansıtır?

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6. Evde hangi kokular seni daha çok mutlu eder?

7. Evinin duvarlarında neler var diye sorsak?

8. Evde yalnız kalınca en çok ne yaparsın?

9. Aramızda kalacak söz, sence misafirlerin en çok hangi özelliğine hayran kalıyor?

10. Evinde nasıl bir atmosfer yaratmak istersin?

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11. Evinde hangi tür aydınlatma kullanmayı tercih ediyorsun?

Evini daha cool gösterecek şey rahat ve sıcak bir dokunuş!

Evini daha cool gösterecek şey rahat ve sıcak bir dokunuş!

Senin için ev demek konfor demek! Koltukta battaniye ile yayılmak, rahat yastıklarla keyif yapmak tam sana göre. Evini daha cool gösterecek detay ise yumuşacık bir puf veya büyük rahat minderler! Hem misafirler hem de sen bu rahatlığı çok seveceksiniz.

Evini daha cool gösterecek şey düzen ve sadelik!

Evini daha cool gösterecek şey düzen ve sadelik!

Senin için düzen her şeyin başı. Evindeki her eşya yerli yerinde ve tertemiz! Evini daha cool gösterecek detay ise modern ve minimal bir duvar saati veya açık raflar! Sade ama şık detaylarla herkes evinin düzenine hayran kalacak.

Evini daha cool gösterecek şey estetik ve yaratıcı bir dekorasyon!

Evini daha cool gösterecek şey estetik ve yaratıcı bir dekorasyon!

Sen tam bir estetik aşığısın! Evin her köşesinde yaratıcılık var. Evini daha cool gösterecek detay ise modern bir tablo veya dikkat çekici bir poster! Duvarlarına asacağın bu eserler, evini adeta küçük bir galeriye çevirecek.

Evini daha cool gösterecek şey huzur veren bitkiler!

Evini daha cool gösterecek şey huzur veren bitkiler!

Senin için ev, doğa ile iç içe olmalı. Bitkiler ve doğal dokular olmadan bir ev, sana göre eksik. Evini daha cool gösterecek detay ise büyük, gösterişli bir saksı bitkisi veya mini bir iç bahçe! Evin doğal bir vaha gibi olacak.

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