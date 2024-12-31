İki Dakikada Derin Temizlik Hissi Veren Bir Temizlik Hilesi Öneriyoruz!

Sen öyle çok aman aman bier temizlik yapmıyorsun. Senin için en önemli şey evin güzel ve temiz kokması. Bu yüzden senin hayatını kurtaracak o tüyo da oda kokusu! Pamuk toplarını lavanta veya limon gibi bir esansiyel yağa batır ve dolaplara ya da köşelere yerleştir. Bu basit yöntemle her odada temiz ve doğal bir koku olur.