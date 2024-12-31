onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
İki Dakikada Derin Temizlik Hissi Veren Bir Temizlik Hilesi Öneriyoruz!

etiket İki Dakikada Derin Temizlik Hissi Veren Bir Temizlik Hilesi Öneriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 11:01

Temizlikte hayatını kurtaracak temizlik hilesi bu testin sonunda, senin tek yapman temizlik tarzını ve rutinini anlatmak. Gerisi bizde! Hazırsan hadi iki dakika içerisinde testi çöz, o mükemmel temizlik hilesini öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evde acil bir temizlik yapılacak, ilk eline ne alırsın?

2. Bir misafir arayıp 10 dakikaya geleceğini söyledi, ne yaparsın?

3. Hangi odanın temizliği sana daha kolay geliyor?

4. Camlar biraz kirlenmiş, ne yaparsın?

5. Evdeki en çok kirlenen yer sence neresi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir şey döküldü, ne yaparsın?

7. Kendi temizlik stilini hangi hayvana benzetiyorsun?

8. Yatak odasında temizlik yaparken önceliğin ne olur?

Limonun parlatıcı gücü!

Sen zaten temizlikte oldukça detaylara önem veriyor, keyifli bir şekilde temizlik yapıyorsun. Limon kullanarak temizliğini daha parlak bir hale getirebilirsin. Yapman gereken tek şey temizlik malzemelerinin içerisine limon sıkmak. Hem doğal hem de mükemmel bir etkisi var! Aynı zamanda limonu mikrodalga temizliğinde de kullanabilirsin. Bir kaseye su koy, içine yarım limon sık ve limon kabuğunu da içine at. Mikrodalgayı 2 dakika çalıştır, ardından bir bezle içini sil. Çok işe yarayacak!

Karbonat ve sirke ile lavabo tıkanıklarını aç!

Sen temizlikte ana şeylere odaklanıyorsun. Senin temizlik anlayışında işini kolaylaştıracak yegane şey karbonat ve sirke. Eğer lavabon tıkandıysa panik yapma, mükemmel bir tüyomuz var! Tıkanıklığa yarım bardak karbonat dök, ardından yarım bardak sirke ekle. Köpürmeyi izle, ardından sıcak suyla durula. Bu hile hem doğal hem de etkili!

Esansiyel yağlarla oda kokusu!

Sen öyle çok aman aman bier temizlik yapmıyorsun. Senin için en önemli şey evin güzel ve temiz kokması. Bu yüzden senin hayatını kurtaracak o tüyo da oda kokusu! Pamuk toplarını lavanta veya limon gibi bir esansiyel yağa batır ve dolaplara ya da köşelere yerleştir. Bu basit yöntemle her odada temiz ve doğal bir koku olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın