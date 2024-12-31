İki Dakikada Derin Temizlik Hissi Veren Bir Temizlik Hilesi Öneriyoruz!
İki Dakikada Derin Temizlik Hissi Veren Bir Temizlik Hilesi Öneriyoruz!
Temizlikte hayatını kurtaracak temizlik hilesi bu testin sonunda, senin tek yapman temizlik tarzını ve rutinini anlatmak. Gerisi bizde! Hazırsan hadi iki dakika içerisinde testi çöz, o mükemmel temizlik hilesini öğren!
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1. Evde acil bir temizlik yapılacak, ilk eline ne alırsın?
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2. Bir misafir arayıp 10 dakikaya geleceğini söyledi, ne yaparsın?
3. Hangi odanın temizliği sana daha kolay geliyor?
4. Camlar biraz kirlenmiş, ne yaparsın?
5. Evdeki en çok kirlenen yer sence neresi?
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6. Bir şey döküldü, ne yaparsın?
7. Kendi temizlik stilini hangi hayvana benzetiyorsun?
8. Yatak odasında temizlik yaparken önceliğin ne olur?
Limonun parlatıcı gücü!
Karbonat ve sirke ile lavabo tıkanıklarını aç!
Esansiyel yağlarla oda kokusu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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