onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evde Dağınıklığa Yol Açan 12 Şey

etiket Evde Dağınıklığa Yol Açan 12 Şey

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.10.2025 - 12:34

Eviniz ne kadar düzenli olursa olsun, bazı küçük detaylar fark etmeden dağınıklık hissi yaratabiliyor. “Ben aslında dağınık değilim!” diye düşünseniz bile, gözünüzün önünde biriken eşyalar bir süre sonra evin havasını bozabiliyor. İşte evde farkında olmadan dağınıklığa yol açan 12 şey 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kapının önünde biriken ayakkabılar...

Ayakkabılar kapının girişinde yığılıp kaldığında, ilk bakışta karmaşa yaratmasa da bir bakmışsınız koleksiyon oluşmuş! Bu yüzden kapının girişi için daha küçük, ayrı bir ayakkabılık kullanıp bu dağınıklığı önleyebilirsiniz.

2. Salondaki orta sehpanın üzerindeki eşyalar!

Kitap, dergi, uzaktan kumanda, şarj aleti derken sehpanın üstü neredeyse tamamen dolar! Ortalık ne kadar toplu olursa olsun, sehpanın üzerinde bu kadar çok eşya olması ortamı dağınık gösterebilir. Bu tarz eşyalar için bir sepet ya da raf kullanmak, bu dağınıklığı saniyeler içinde yok eder!

3. Dekorasyonda aşırıya kaçmak!

Mumlar, biblo setleri, çerçeveler, saksılar… Fazla dekorasyon malzemesi salonda şıklık yerine karmaşa yaratır. Az ama öz eşya kullanmak, evi her zaman daha düzenli gösterir!

4. Ufak tefek eşyaların sürekli ortalıkta olması...

Anahtar, telefon, saç tokası, bozuk para… Bu eşyalar küçük olabilir ama evin her köşesine bırakılırsa ortalığı dağınık gösterir. Bunlar için küçük bir organizer edinmek, anında dağınıklığın önüne geçer!

5. Sandalye üstünde duran kıyafet yığını...

“Nasılsa yarın da giyeceğim.” diye çıkarıp sandalyeye bıraktığınız kıyafetler, odanızı aslında ne kadar dağınık gösteriyor, farkında mısınız? Zamanla sandalyenin üzeri mağaza kabinine dönüşür! Çözüm basit; tekrar giyecekseniz katlayın, giymeyecekseniz dolaba kaldırın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Banyodaki kozmetik ve temizlik ürünleri!

Lavabo kenarına veya çamaşır makinesinin üzerinde bırakılan şampuanlar, kremler, spreyler… Bu eşyalar yüzünden banyo anında kalabalık ve dağınık görünür. Banyoda kullanabileceğiniz küçük raf düzenleyiciler ya da sepetlerle hepsi derli toplu durabilir.

7. Sürekli ortada duran oyuncaklar!

Çocukların veya evcil hayvanların oyuncakları, salonu sürekli dağınık gösterir. Rengarenk, her yere dağılmış oyuncaklar hem görüntü bozar hem de takılıp düşmeye sebep olabilir. Çözümü ise basit, oyuncak kutusu kullanmak!

8. Açılmamış kargo paketleri...

Kapının yanında bekleyen kargo kutuları, eve girer girmez dağınıklık hissi yaratır. “Sonra hallederim!” alışkanlığı, aslında evin düzenini en çok bozan şeylerden biridir. O yüzden hiçbir işi sonraya bırakmamalısınız!

9. Kabloların yarattığı dağınıklık...

Şarj kabloları, kulaklıklar ve uzatma prizleri… 'Ne yaparsam yapayım derli toplu durmuyor!' diye düşünüyor olabilirsiniz ama gözünüzün önünde dolan kablolar evinizi olduğundan daha dağınık gösterir. Kablo toplayıcı aparatlar veya kutularla bu görüntüyü aslında kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.

10. Mutfak tezgahındaki fazlalıklar...

Kahve makinesi, baharatlık, blender, tost makinesi… Hepsi aynı anda tezgahta olunca mutfak çok kalabalık ve sıkışık görünür, sanki dağınıkmış hissi verir. Sık kullanmadığınız eşyaları dolaba kaldırırsanız, mutfak daha geniş ve ferah görünür. Ayrıca bu küçük eşyalar için bir raf yaptırarak ortalığın daha toplu görünmesini sağlayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Çalışma masasının üstünde biriken eşyalar!

Ödenmemiş faturalar, bankadan gelen evraklar, laptop gereçleri, defterler derken masa üstü tek başına bir odaya dönüşür! Bir dosya kutusu ya da klasör kullanmak, bu küçük yığınının kolayca toparlanmasını sağlar.

12. Koltuğun üzerinde duran yastık ve battaniyeler.

Televizyon karşısında battaniyeyle uzanıp keyif yapmak çok güzel ama o battaniye sonra toparlanmazsa salon hemen dağınık görünür. Çözüm çok basit, kullandıktan sonra katlayacaksınız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın