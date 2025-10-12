Evde Dağınıklığa Yol Açan 12 Şey

Kitap, dergi, uzaktan kumanda, şarj aleti derken sehpanın üstü neredeyse tamamen dolar! Ortalık ne kadar toplu olursa olsun, sehpanın üzerinde bu kadar çok eşya olması ortamı dağınık gösterebilir. Bu tarz eşyalar için bir sepet ya da raf kullanmak, bu dağınıklığı saniyeler içinde yok eder!