Evde Dağınıklığa Yol Açan 12 Şey
Eviniz ne kadar düzenli olursa olsun, bazı küçük detaylar fark etmeden dağınıklık hissi yaratabiliyor. “Ben aslında dağınık değilim!” diye düşünseniz bile, gözünüzün önünde biriken eşyalar bir süre sonra evin havasını bozabiliyor. İşte evde farkında olmadan dağınıklığa yol açan 12 şey 👇
1. Kapının önünde biriken ayakkabılar...
2. Salondaki orta sehpanın üzerindeki eşyalar!
3. Dekorasyonda aşırıya kaçmak!
4. Ufak tefek eşyaların sürekli ortalıkta olması...
5. Sandalye üstünde duran kıyafet yığını...
6. Banyodaki kozmetik ve temizlik ürünleri!
7. Sürekli ortada duran oyuncaklar!
8. Açılmamış kargo paketleri...
9. Kabloların yarattığı dağınıklık...
10. Mutfak tezgahındaki fazlalıklar...
11. Çalışma masasının üstünde biriken eşyalar!
12. Koltuğun üzerinde duran yastık ve battaniyeler.
