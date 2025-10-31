onedio
Evcil Hayvanınızla Dans Ederken Arkada Çalan Mutlu Şarkılar

Aslı Uysal
31.10.2025 - 18:46

Evcil hayvanı olanlar bilir; onlarla geçirilen her an hem çok kıymetlidir hem de oldukça eğlenceli! Hele ki neşenizin doruğa çıktığı anlarda birlikte ettiğiniz o ani danslar, insanı kahkahalara boğar. Bu listede ise tam da o anlara eşlik edecek şarkıları senin için derledik.

1. Pretty Little Baby

2. Confess Your Love

3. 123456

4. Everything u are

5. Before You Leave Me

6. Every Summertime

7. Kita ke Sana

8. Bumble Bee

9. I Will Survive

10. NVMD

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
