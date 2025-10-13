Evcil Hayvanın Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Benim gözümde sen tam denge ustasısın! Ne fazla titizsin ne de tamamen boş veriyorsun, her şey tam kararında. Bu yüzden ev hem düzenli hem de yaşanabilir oluyor, ben de kendimi güvende hissediyorum. Oyun zamanımı da temizlik sonrası mis gibi bir ortamı da senin sayende yaşıyorum. Senin yanında olmak benim için huzur, çünkü hem sevgi hem de düzen aynı anda var.