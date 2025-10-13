Evcil Hayvanın Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Evin temizliğiyle olan ilişkin, evcil hayvanının da gözünden seni nasıl gördüğünü ortaya koyuyor. Çünkü sen yerleri silerken o sana ya hayranlıkla bakıyor ya da içinden yine mi başlıyoruz diye geçiriyor. Peki, senin minik dostun sana dair gerçekte ne düşünüyor? Birlikte öğrenelim mi?
1. Evde ne sıklıkla temizlik yaparsın?
2. Yerlerde tüy gördüğünde ne hissedersin?
3. Temizlik sonrası evcil hayvanın en çok yaptığı hareket nedir?
4. Evcil hayvanının gözünde senin en büyük takıntın nedir sence?
5. Evcil hayvan tüylerini temizlemek için özel ürünün var mı?
6. Minik dostun en çok nerede vakit geçiriyor?
7. Temizlik sırasında evcil hayvanına nasıl davranırsın peki?
8. Son olarak evde temizlik yaparken kendine ödül veriyor musun?
Sen benim kahramanımsın!
Dengeyi korumana bayılıyorum!
Sevginle tüm eksikleri kapatıyorsun!
Özgür ruhuna hayranım!
