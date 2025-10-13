onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evcil Hayvanın Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket Evcil Hayvanın Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 10:35

Evin temizliğiyle olan ilişkin, evcil hayvanının da gözünden seni nasıl gördüğünü ortaya koyuyor. Çünkü sen yerleri silerken o sana ya hayranlıkla bakıyor ya da içinden yine mi başlıyoruz diye geçiriyor. Peki, senin minik dostun sana dair gerçekte ne düşünüyor? Birlikte öğrenelim mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evde ne sıklıkla temizlik yaparsın?

1. Evde ne sıklıkla temizlik yaparsın?

2. Yerlerde tüy gördüğünde ne hissedersin?

3. Temizlik sonrası evcil hayvanın en çok yaptığı hareket nedir?

4. Evcil hayvanının gözünde senin en büyük takıntın nedir sence?

5. Evcil hayvan tüylerini temizlemek için özel ürünün var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Minik dostun en çok nerede vakit geçiriyor?

7. Temizlik sırasında evcil hayvanına nasıl davranırsın peki?

8. Son olarak evde temizlik yaparken kendine ödül veriyor musun?

Sen benim kahramanımsın!

Benim gözümde sen tam bir kahramansın! Süpürgen, paspasın ve bezlerinle her gün evi yeniden fethediyorsun. Senin bu düzenli halin bana büyük bir güven veriyor çünkü hep tertemiz bir yerde yaşıyorum. Bazen bu temizlik maratonların yüzünden oyun zamanımız aksasa da seni izlerken gurur duyuyorum. Senin sayende evim hem güvenli hem de huzurlu bir yuva!

Dengeyi korumana bayılıyorum!

Benim gözümde sen tam denge ustasısın! Ne fazla titizsin ne de tamamen boş veriyorsun, her şey tam kararında. Bu yüzden ev hem düzenli hem de yaşanabilir oluyor, ben de kendimi güvende hissediyorum. Oyun zamanımı da temizlik sonrası mis gibi bir ortamı da senin sayende yaşıyorum. Senin yanında olmak benim için huzur, çünkü hem sevgi hem de düzen aynı anda var.

Sevginle tüm eksikleri kapatıyorsun!

Benim gözümde sen kusursuz değilsin ama sevgini öyle güzel gösteriyorsun ki eksik kalan her şey önemini kaybediyor. Bazen koltuk köşelerinde tüyler kalıyor ya da işler biraz dağınık oluyor, ama sen bana kucak açtığında bütün düzen eksiklikleri unutuluyor. Benim için önemli olan senin yanımda oluşun, ilgin ve sıcaklığın. Senin yanında hem güvende hem de mutlu hissediyorum. Evin belki her zaman mükemmel değil ama kalbin benim için fazlasıyla yeterli!

Özgür ruhuna hayranım!

Benim gözümde sen, hayatı fazla kasmadan yaşayan özgür bir insansın. Toz veya dağınıklık seni pek korkutmuyor çünkü senin için asıl önemli olan keyif ve huzur. Bu rahat tavrın bana da iyi geliyor, bu sayede baskı hissetmeden mutlu bir ortamda yaşıyorum. Bazen biraz daha temizlik yapsan içim daha da rahat ederdi ama senin enerjin ve eğlenceli halin her şeye bedel. Senin yanında yaşamak, benim için oyun ve özgürlük demek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın