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Ev Temizliğinde Kullanabileceğin Teknolojik Cihazlar

etiket Ev Temizliğinde Kullanabileceğin Teknolojik Cihazlar

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 13:31

Ev temizliğinde en büyük yardımcılarımız artık teknolojik cihazlar. İçeriğimizde bahsettiğimiz teknolojik cihazlar sayesinde siz dinlenirken onlar temizliği yapabilirler. Sen de evinde bu cihazlara yer vererek işini kolaylaştırabilirsin.

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1. Robot Süpürge

Robot süpürgeler hayatımıza girdiklerinden beri her şey çok daha kolaylaştı. Biz evde yokken bile bizim için evi silip süpürebiliyorlar. Philips 7000 Serisi ile ıslak ve kuru temizlik bir araya geliyor, her an zahmetsiz temizlik sağlanıyor. Her gün tertemiz zeminin tadını çıkarmak ise sana kalıyor.

2. Hava Temizleyici

Bir odanın havası birçok şeyin belirleyicisidir. Temiz bir hava, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaların sayısının azalmış olması, küf ve mantar gibi şeyler yüzünden alerji yaşanmaması demektir. Alerjin varsa veya sadece daha kaliteli bir hava istiyorsan hava temizleyici kesinlikle tercihin olmalı.

3. Cam Temizleme Robotu

Camları temizlemek birçok kişi için en yorucu, en keyifsiz ev işlerinden birisi. Evin 2.katta bile olsa camı dilediğin gibi temizleyemiyorsun çünkü senin sağlığın, can güvenliğin her şeyden çok daha önemli. Bu yüzden cam temizleme robotları bir numara! Robotu çalıştır, senin yerine en temiz şekilde camları halletsin.

4. Kablosuz Dik Süpürge

Temizlik yaparken kabloyu yetiştirmeye çalıştığımız için ne kadar zorlandığımızı hatırlıyor musun? Kablosuz dik süpürgeler ile bu derdimiz son buldu. Kablosuz dik süpürge konusunda da bizim önerimiz tabii ki Philips Aqua Trio 9000 serisi! Islak süpürme özelliği sayesinde sert temizlerde tek seferde toz, kir, leke temizleniyor. Temizlik bu kadar basit işte!

5. Çamaşır Katlama Robotu

Çamaşırları yıkadın, kuruttun şimdi sıra en zor işe geldi… Çamaşırları katlamaya! İnsan tüm bunları yaparken üşenmiyor da çamaşırları katlamaya üşeniyor. Bu konuda da iş gören bir robot yapılmış ve bu robot senin yerine çamaşırlarını katlıyor. Sana da sadece katlanan çamaşırları dolaba yerleştirmek kalıyor.

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6. Buharlı Temizlik Cihazı

Özellikle de evdeki halı ve koltuklar her kirlendiğinde profesyonel temizlik hizmeti almak gerekiyordu. Buharlı temizlik cihazları bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. Perde ve sert zeminlerde de kullanılabilen buharlı temizlik cihazı sayesinde kimyasal temizlik malzemeleri olmadan güzelce temizleyebilirsin.

7. Tüy Toplama Cihazı

Evcil hayvanı olanların ortak olarak yaşadığı bir problem var: Tüyler! Evcil hayvanlarımızı ne kadar seviyor olursak olalım tüy gerçekten büyük bir problem. Özellikle de kıyafet ve mobilyalarda bu tüy problemi çok daha net görülebiliyor. Tüy toplama cihazları sayesinde eşyalar ve kıyafetlerin ömrü uzuyor.

8. Akıllı Çöp Kovası

Günlük temizlik rutinlerimizde de teknolojiyi kullanıyoruz. Bunun en güzel örneği akıllı çöp kovası. Akıllı sensörü sayesinde elimizi sürmeden kapağı açabiliyor, otomatik paketleme özelliği sayesinde de elimizi sürmeden poşeti çöpe atılmaya hazır hale getirebiliyoruz.

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Radlands
Radlands
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