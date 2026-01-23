Ev - İş Dengen Ne Seviyede?

Sorumluluklarının bilincindesin ve iyi bir iş çıkarmak istiyorsun ama bu istek zaman zaman özel hayatından çalmana neden oluyor. Seni anlıyoruz. İş yerinde yaşadığın stresi eve taşıma eğilimin var ve bu da tam anlamıyla dinlenmeni zorlaştırıyor. 'Hayır' demenin veya bazı işleri yarına bırakmanın bir başarısızlık olmadığını kabullenmelisin. Kendi sınırlarını daha kararlı bir şekilde korumaya başladığında hem işindeki verimin hem de evdeki huzurun çok daha dengeli bir hal alacak!