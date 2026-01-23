onedio
Yaşam
Yaşam
Ev - İş Dengen Ne Seviyede?

etiket Ev - İş Dengen Ne Seviyede?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
23.01.2026 - 15:01

Güne alarmı beşinci kez erteleyerek mi başlıyorsun yoksa akşam yemeğinde bile aklında okunmamış e-postalar mı uçuşuyor? Modern dünyanın en büyük sorunu olan ev-iş dengesini senin için mercek altına aldık. Bakalım sen mi işi yönetiyorsun, yoksa iş mi seni yönetiyor?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Pazar akşamı saat 20:00 sularında gelen huzursuzluk hissiyle nasıl başa çıkıyorsun?

4. Ev işlerinde sana yardımcı olan şeyi öğrenebilir miyiz?

5. Telefonunun ekran süresi raporuna baktığında en çok neyle karşılaşıyorsun?

6. "Kendine vakit ayırmak" senin için ne ifade ediyor?

7. Bir robot süpürge seçeceğin zaman hangi özelliğinin ön planda olması seni mutlu eder?

8. Peki telefonun genellikle masada ters mi durur yoksa ekranı yukarıda olacak şekilde mi?

9. Telefonunu sessiz modda mı kullanıyorsun?

10. Kişisel gelişim denilince aklına ilk gelen ne oluyor diye sorsak?

11. En son ne zaman evde saatlerce pinekleyip vücudunu deşarj ettin?

12. Son olarak şunu soralım: Yıllık izne çıktığında ilk üç günün nasıl geçiyor?

İş hayatı yaşantının büyük bir kısmını kaplamış durumda.

Verdiğin cevaplara baktığımızda soruları cevaplarken bile yorulduğunu hissettik... Zihninde iş sorumlulukları her zaman ilk sırada yer alıyor. Bu durum seni kısa vadede başarılı kılsa da uzun vadede yorgun düşmene sebep olabilir ki yorgun olduğunu söylemiştik zaten. İş hayatından ne kopabiliyorsun ne de içindeyken huzurlu hissedebiliyorsun. Garip ama birçoğumuz böyleyiz son yıllarda. Kendine küçük molalar vermeyi ve özel alanını daha net korumayı denemelisin.

Dengeyi kurmaya çalışıyorsun ama iş zaman zaman ağır basıyor.

Sorumluluklarının bilincindesin ve iyi bir iş çıkarmak istiyorsun ama bu istek zaman zaman özel hayatından çalmana neden oluyor. Seni anlıyoruz. İş yerinde yaşadığın stresi eve taşıma eğilimin var ve bu da tam anlamıyla dinlenmeni zorlaştırıyor. 'Hayır' demenin veya bazı işleri yarına bırakmanın bir başarısızlık olmadığını kabullenmelisin. Kendi sınırlarını daha kararlı bir şekilde korumaya başladığında hem işindeki verimin hem de evdeki huzurun çok daha dengeli bir hal alacak!

Ev ve iş arasındaki çizgiyi oldukça sağlıklı bir şekilde çizmişsin.

Çalışma saatleri içinde elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ve buna rağmen mesai bittiği an kendi dünyana dönmeyi başarıyorsun. Tebrik ederiz! Bu durum senin hem profesyonel anlamda tükenmeni engelliyor hem de sosyal hayatında daha kaliteli vakit geçirmene olanak sağlıyor. Zihinsel sağlığını korumak için geliştirdiğin bu savunma mekanizması günümüz dünyasında sahip olunabilecek en değerli yeteneklerden biri. Bu tutumunu bozmadan hayatın her iki alanının da tadını çıkarmaya devam etmelisin!

Hayatın tadını çıkarmak senin için her şeyden önce geliyor!

İş hayatını sadece kişisel zevklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Zamanını kendine, sevdiklerine ve hobilerine harcamak senin için en büyük öncelik. Stresten uzak kalmayı başardığın için çevrendekilere göre daha huzurlu bir yapın var ancak bu rahatlık bazen uzun vadeli hedeflerini veya profesyonel sorumluluklarını aksatmana yol açabilir. Bu keyifli yaşam tarzını korurken işteki disiplini biraz daha sıkı tutmak sana daha sürdürülebilir bir gelecek sunabilir.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
