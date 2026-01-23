Ev - İş Dengen Ne Seviyede?
Güne alarmı beşinci kez erteleyerek mi başlıyorsun yoksa akşam yemeğinde bile aklında okunmamış e-postalar mı uçuşuyor? Modern dünyanın en büyük sorunu olan ev-iş dengesini senin için mercek altına aldık. Bakalım sen mi işi yönetiyorsun, yoksa iş mi seni yönetiyor?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Pazar akşamı saat 20:00 sularında gelen huzursuzluk hissiyle nasıl başa çıkıyorsun?
4. Ev işlerinde sana yardımcı olan şeyi öğrenebilir miyiz?
5. Telefonunun ekran süresi raporuna baktığında en çok neyle karşılaşıyorsun?
6. "Kendine vakit ayırmak" senin için ne ifade ediyor?
7. Bir robot süpürge seçeceğin zaman hangi özelliğinin ön planda olması seni mutlu eder?
8. Peki telefonun genellikle masada ters mi durur yoksa ekranı yukarıda olacak şekilde mi?
9. Telefonunu sessiz modda mı kullanıyorsun?
10. Kişisel gelişim denilince aklına ilk gelen ne oluyor diye sorsak?
11. En son ne zaman evde saatlerce pinekleyip vücudunu deşarj ettin?
12. Son olarak şunu soralım: Yıllık izne çıktığında ilk üç günün nasıl geçiyor?
İş hayatı yaşantının büyük bir kısmını kaplamış durumda.
Dengeyi kurmaya çalışıyorsun ama iş zaman zaman ağır basıyor.
Ev ve iş arasındaki çizgiyi oldukça sağlıklı bir şekilde çizmişsin.
Hayatın tadını çıkarmak senin için her şeyden önce geliyor!
