Eurovision Tarihine Damga Vuran Çılgın Performanslar
Eurovision sahnesi, şarkıların yanı sıra çılgın kostümlerin, garip dansların ve unutulmaz anların da vitrini oldu. Bazı performanslar öylesine uçuk kaçık ki insan izlerken bunu gerçekten yapmışlar m diye düşünmeden edemiyor. Haydi bu çılgın performanslara birlikte bakalım!
1. Lordi - Hard Rock Hallelujah (Finlandiya, 2006)
2. Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai (Ukrayna, 2007)
3. Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Avusturya, 2014)
4. Buranovskiye Babushki - Party for Everybody (Rusya, 2012)
5. Hatari - Hatrið Mun Sigra (İzlanda, 2019)
6. Dustin the Turkey - Irelande Douze Pointe (İrlanda, 2008)
7. Cezar - It’s My Life (Romanya, 2013)
8. Scooch - Flying the Flag (For You) (Birleşik Krallık, 2007)
9. Silvia Night - Congratulations (İzlanda, 2006)
10. Jedward - Lipstick (İrlanda, 2011)
11. Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Norveç, 2022)
12. Dschinghis Khan - Dschinghis Khan (Almanya, 1979)
13. Sertab Erener - Everyway That I Can (Türkiye, 2003)
