Eurovision Tarihine Damga Vuran Çılgın Performanslar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
21.10.2025 - 18:35

Eurovision sahnesi, şarkıların yanı sıra çılgın kostümlerin, garip dansların ve unutulmaz anların da vitrini oldu. Bazı performanslar öylesine uçuk kaçık ki insan izlerken bunu gerçekten yapmışlar m diye düşünmeden edemiyor. Haydi bu çılgın performanslara birlikte bakalım!

1. Lordi - Hard Rock Hallelujah (Finlandiya, 2006)

2. Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai (Ukrayna, 2007)

3. Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Avusturya, 2014)

4. Buranovskiye Babushki - Party for Everybody (Rusya, 2012)

5. Hatari - Hatrið Mun Sigra (İzlanda, 2019)

6. Dustin the Turkey - Irelande Douze Pointe (İrlanda, 2008)

7. Cezar - It’s My Life (Romanya, 2013)

8. Scooch - Flying the Flag (For You) (Birleşik Krallık, 2007)

9. Silvia Night - Congratulations (İzlanda, 2006)

10. Jedward - Lipstick (İrlanda, 2011)

11. Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Norveç, 2022)

12. Dschinghis Khan - Dschinghis Khan (Almanya, 1979)

13. Sertab Erener - Everyway That I Can (Türkiye, 2003)

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
