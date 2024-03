Etkileyici Performanslarıyla Daha İlk Film Deneyimlerinden Oscar Kazanan 16 Efsane Oyuncu

Ayrıca 10 yıl sonra Anna and the King of Siam filmiyle Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Listemiz bu kadardı. İçerik ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle de paylaşmaktan çekinmeyin! 👇👇👇