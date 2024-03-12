Etkileyici Performanslarıyla Daha İlk Film Deneyimlerinden Oscar Kazanan 16 Efsane Oyuncu
Etkileyici Performanslarıyla Daha İlk Film Deneyimlerinden Oscar Kazanan 16 Efsane Oyuncu
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/acto...
Sinema tarihinde, bazı oyuncular sadece ilk filmlerinde bile unutulmaz performanslar sergileyerek Oscar kazanmayı başardılar. Bu efsanevi oyuncular, kariyerlerine muhteşem bir başlangıç yaparak sinema dünyasında iz bıraktılar. İlk film deneyimlerinde bile sahip oldukları olağanüstü yetenekleriyle dikkat çeken ve sinema endüstrisine damga vuran bu 16 efsane oyuncunun hikayeleri, sinema tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte o oyuncular...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Harold Russell 1947'de The Best Years of Our Lives filmindeki ilk rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda aynı rolle iki Oscar kazanan ilk kişi oldu.
2. Mary Poppins, Julie Andrew'un ilk büyük ekran film rolüydü, ona 1965 En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.
3. Lupita Nyong'o'nun 2014 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı, 12 Years A Slave'deki çıkış yapan Hollywood filmi rolünün ardından geldi.
4. Parlak bir sahne kariyerinin ardından Shirley Booth, ilk film rolüyle 1952'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
5. 11 yaşındaki Anna Paquin, The Piano'daki ilk oyunculuk rolüyle 1994 Oscar'larında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Dreamgirls'deki Effie White Jennifer Hudson'ın ilk oyunculuk rolüydü - ve bu rol ona ilk Oscar'ını da kazandırdı.
7. Barbara Streisand, Funny Girl'deki ilk sahne dışı oyunculuk rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
8. 1974 yılında Tatum O'Neal Paper Moon filmindeki ilk rolüyle Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. O zaman sadece 10 yaşındaydı.
9. Timothy Hutton'ın Ordinary People filmindeki çıkış rolü ona 1981'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.
10. Haing S. Ngor'un The Killing Fields filmindeki ilk oyunculuk rolü ona 1985 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı (bu kategoride Oscar kazanan ilk Asyalı oldu).
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Marlee Matlin 1987 yılında ilk filmi Children of a Lesser God ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda 2022 yılına kadar Oscar kazanan tek sağır aktör oldu.
12. Mercedes McCambridge, All The King's Men'deki ilk film rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
13. Eva Marie Saint, 1955 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı Rıhtımlar Üzerinde filminde rol almadan önce hiçbir beyazperde filminde oynamamıştı.
14. Jo Van Fleet'in East of Eden'daki çıkış rolü 1956'da ona Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.
15. Katina Paxinou'nun For Whom The Bell Tolls filmindeki ilk rolü, 1944 yılında Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almasıyla sonuçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. İlk rolü Anthony Adverse'de olan Gale Sondergaard, 1937 yılında filmdeki rolüyle Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda