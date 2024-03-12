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Etkileyici Performanslarıyla Daha İlk Film Deneyimlerinden Oscar Kazanan 16 Efsane Oyuncu

Etkileyici Performanslarıyla Daha İlk Film Deneyimlerinden Oscar Kazanan 16 Efsane Oyuncu

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 20:34

Sinema tarihinde, bazı oyuncular sadece ilk filmlerinde bile unutulmaz performanslar sergileyerek Oscar kazanmayı başardılar. Bu efsanevi oyuncular, kariyerlerine muhteşem bir başlangıç yaparak sinema dünyasında iz bıraktılar. İlk film deneyimlerinde bile sahip oldukları olağanüstü yetenekleriyle dikkat çeken ve sinema endüstrisine damga vuran bu 16 efsane oyuncunun hikayeleri, sinema tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte o oyuncular...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/acto...
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1. Harold Russell 1947'de The Best Years of Our Lives filmindeki ilk rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda aynı rolle iki Oscar kazanan ilk kişi oldu.

1. Harold Russell 1947'de The Best Years of Our Lives filmindeki ilk rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda aynı rolle iki Oscar kazanan ilk kişi oldu.

Harold, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün yanı sıra onursal Oscar ödülünü de aldı. Daha sonra 1992 yılında bir koleksiyoncudan 55 bin dolar alarak Oscar'ını satan ilk kişi oldu.

2. Mary Poppins, Julie Andrew'un ilk büyük ekran film rolüydü, ona 1965 En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

2. Mary Poppins, Julie Andrew'un ilk büyük ekran film rolüydü, ona 1965 En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Daha önce bazı televizyon programlarında yer almış olsa da Mary Poppins onun beyazperde için tasarlanan ilk Hollywood filmiydi.

3. Lupita Nyong'o'nun 2014 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı, 12 Years A Slave'deki çıkış yapan Hollywood filmi rolünün ardından geldi.

3. Lupita Nyong'o'nun 2014 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı, 12 Years A Slave'deki çıkış yapan Hollywood filmi rolünün ardından geldi.

Bazı TV şovlarında yer almış ve filmlerde daha küçük roller oynamıştı - Yale School of Drama'da okuduğu için bu mantıklı. Ama daha mezun olmadan ilk büyük ekran rolünü kaptı ve hemen ardından ilk Oscar'ını kazandı.

4. Parlak bir sahne kariyerinin ardından Shirley Booth, ilk film rolüyle 1952'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

4. Parlak bir sahne kariyerinin ardından Shirley Booth, ilk film rolüyle 1952'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Oscar'ı almadan önce zaten iki Tony ödülü kazanmıştı, ancak Come Back, Little Sheba'daki ilk film rolü ona bir de Akademi Ödülü kazandırdı. Aynı zamanda aynı rolle Oscar ve Tony kazanan ilk aktris oldu.

5. 11 yaşındaki Anna Paquin, The Piano'daki ilk oyunculuk rolüyle 1994 Oscar'larında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

5. 11 yaşındaki Anna Paquin, The Piano'daki ilk oyunculuk rolüyle 1994 Oscar'larında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Daha önce 1986'da (yani dört yaşındayken) Laputa: Castle in the Sky'da bir karakteri seslendirmişti, ancak bu onun ekrandaki ilk oyunculuk rolü oldu.

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6. Dreamgirls'deki Effie White Jennifer Hudson'ın ilk oyunculuk rolüydü - ve bu rol ona ilk Oscar'ını da kazandırdı.

6. Dreamgirls'deki Effie White Jennifer Hudson'ın ilk oyunculuk rolüydü - ve bu rol ona ilk Oscar'ını da kazandırdı.

2007 yılındaki En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu konuşmasında, OG Broadway rolünü oynayan Jennifer Holliday'e teşekkür etti.

7. Barbara Streisand, Funny Girl'deki ilk sahne dışı oyunculuk rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

7. Barbara Streisand, Funny Girl'deki ilk sahne dışı oyunculuk rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Film rolünü kabul etmeden önce karakteri sahnede canlandırmıştı; film uyarlamasında göz kamaştırdı ve 1969 Oscar'larında En İyi Kadın Oyuncu dalında Katharine Hepburn ile başabaş yarıştı.

8. 1974 yılında Tatum O'Neal Paper Moon filmindeki ilk rolüyle Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. O zaman sadece 10 yaşındaydı.

8. 1974 yılında Tatum O'Neal Paper Moon filmindeki ilk rolüyle Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. O zaman sadece 10 yaşındaydı.

Filmde babası Ryan O'Neal ile birlikte rol aldı; babası aday gösterilmezken O'Neal kazandı. Aktör, bunun aile içinde bazı gerginliklere neden olduğunu söylüyor.

9. Timothy Hutton'ın Ordinary People filmindeki çıkış rolü ona 1981'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

9. Timothy Hutton'ın Ordinary People filmindeki çıkış rolü ona 1981'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Daha önce televizyonda rol almış ve Never Too Late filminde 'babasına koşan çocuk' rolüyle tanınmamış olsa da, Ordinary People Timothy Hutton'ın beyazperdedeki ilk rolü oldu.

10. Haing S. Ngor'un The Killing Fields filmindeki ilk oyunculuk rolü ona 1985 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı (bu kategoride Oscar kazanan ilk Asyalı oldu).

10. Haing S. Ngor'un The Killing Fields filmindeki ilk oyunculuk rolü ona 1985 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı (bu kategoride Oscar kazanan ilk Asyalı oldu).

Eski jinekoloğun kariyer değişikliği oldukça başarılıydı, değil mi?

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11. Marlee Matlin 1987 yılında ilk filmi Children of a Lesser God ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda 2022 yılına kadar Oscar kazanan tek sağır aktör oldu.

11. Marlee Matlin 1987 yılında ilk filmi Children of a Lesser God ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda 2022 yılına kadar Oscar kazanan tek sağır aktör oldu.

Çocukluğu boyunca sahnede rol almış ve ilk film rolüyle Oscar kazanmıştır.

12. Mercedes McCambridge, All The King's Men'deki ilk film rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

12. Mercedes McCambridge, All The King's Men'deki ilk film rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Daha önce bir TV şovunda rol almıştı, ancak ilk filmi ona 1950 Oscar'larında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

13. Eva Marie Saint, 1955 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı Rıhtımlar Üzerinde filminde rol almadan önce hiçbir beyazperde filminde oynamamıştı.

13. Eva Marie Saint, 1955 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı Rıhtımlar Üzerinde filminde rol almadan önce hiçbir beyazperde filminde oynamamıştı.

Dürüst olmak gerekirse, 1955 yılında ödülü kazandığında etkileyici bir TV özgeçmişi oluşturmuştu.

14. Jo Van Fleet'in East of Eden'daki çıkış rolü 1956'da ona Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

14. Jo Van Fleet'in East of Eden'daki çıkış rolü 1956'da ona Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Yine, bundan önce başarılı bir TV kariyeri vardı, yine de, ilk kez Oscar kazanmak oldukça etkileyici, değil mi?

15. Katina Paxinou'nun For Whom The Bell Tolls filmindeki ilk rolü, 1944 yılında Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almasıyla sonuçlandı.

15. Katina Paxinou'nun For Whom The Bell Tolls filmindeki ilk rolü, 1944 yılında Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almasıyla sonuçlandı.

Oscar ödülünden önce de sahneye çıkmış, hatta Yunanistan Ulusal Tiyatrosu'nun kurulmasına yardımcı olmuştu.

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16. İlk rolü Anthony Adverse'de olan Gale Sondergaard, 1937 yılında filmdeki rolüyle Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

16. İlk rolü Anthony Adverse'de olan Gale Sondergaard, 1937 yılında filmdeki rolüyle Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ayrıca 10 yıl sonra Anna and the King of Siam filmiyle Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 

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