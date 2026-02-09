onedio
Eskiden Vokalistlik Yapıp Şimdi Yıldız Olan İsimler

Ecem Bekar
09.02.2026 - 16:17

Hepsi bugün stadyumları dolduruyor, şarkıları dillerden düşmüyor. Ama bir zamanlar, şu anki dev isimlerin bir adım arkasında, mikrofona eşlik ediyorlardı. Listeyi görünce 'Nasıl yani, o da mı?' diyeceğiniz isimleri derledik.

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Listeye tabii ki kraliçeyle başlıyoruz. İzmir’de bir yerde şarkı söylerken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Yıldız Tilbe, uzun süre Minik Serçe’nin vokalistliğini yaptı.

Hande Yener

Hande Yener

Sezen Aksu’nun 'vokalist okulu' boş durmuyor. Hande Yener, tezgahtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu’ya ulaştı. Yıllarca vokal yaptıktan sonra 2000’lerin başında 'Yalanın Batsın' ile hayatımıza bomba gibi düştü.

Simge Sağın

Simge Sağın

'Miş Miş' ile parlamadan önce Simge, sektörün en çok aranan vokalistlerinden biriydi. Gülşen’den tutun Serdar Ortaç’a kadar birçok isme eşlik etti. Sabretti, bekledi ve sonunda kendi krallığını kurdu.

Bengü

Bengü

90’ların sonunda Kenan Doğulu’nun arkasında fırtınalar estiren o genç kız Bengü’ydü! Tam 3 yıl boyunca Kenan Doğulu’ya vokal yaptıktan sonra kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdi.

Murat Boz

Murat Boz

İşte listenin en çok şaşırtan ama en çok bilinen eşleşmesi! Murat Boz, uzun yıllar Megastar Tarkan’ın vokalistliğini yaptı. Sahnedeki dansları ve enerjisiyle 'Ben geliyorum' diyordu.

Sıla

Sıla

Şimdilerde yazdığı derin sözlerle bizi efkara boğan Sıla, bir zamanlar Kenan Doğulu'nun sahnesinde enerji saçıyordu. Tam 7 yıl boyunca Kenan Doğulu’ya vokal yapan güzel şarkıcı, Kenan’ın desteğiyle kendi yoluna çıktığında müzik piyasası gerçek bir şarkıcı kazandı.

Merve Özbey

Merve Özbey

Bir zamanlar Demet Akalın'ın vokalistiydi! İlk olarak Erdem Kınay'ın proje albümlerinde 'Helal Ettim' ile hayatımıza sızdı. Sonra kendi albümünü bir çıkardı ki, o gün bugündür damar şarkıların kraliçeleri arasında zirveye oynuyor.

Emre Altuğ

Emre Altuğ

Emre Altuğ'un CV'si meğer yıldızlar geçidiymiş! Nilüfer, Leman Sam, Levent Yüksel ve Sertab Erener gibi dev isimlere vokalistlik yaparak bu işin okulunu mutfakta okumuş.

