Eski Türkçe Kelimelerin Anlamını Bilecek misin?

Dilin büyülü dünyasına ne kadar hakimsin? Kelime dağarcığın ne kadar geniş, hangi sözcüklerin anlamını biliyorsun? Eski Türkçe kelimelerin gizemli dünyası, tarihin tozlu sayfalarından sıyrılıp geliyor ve senin bilgi haznene meydan okuyor. Bu kelimeler, belki de günlük hayatta hiç kullanmadığın, belki de varlığından bile haberdar olmadığın sözcükler. Peki, bu eski Türkçe kelimelerin anlamını ne kadar biliyorsun?