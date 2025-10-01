onedio
Magazin
Survivor Yarışmacısının Acı Günü: Oyuncu Barış Murat Yağcı'nın Annesi Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
01.10.2025 - 15:12

Ünlü oyuncu ve Survivor All Star 2025 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu.

Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Arzu Ernak için cenaze töreni bilgilerini paylaşan isim acı haberle sarsıldı.

Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında mücadele eden Barış Murat Yağcı oyunculuk ve spor kariyeriyle adından bahsettirmişti.

8 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen eleme sonucunda yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, oyunculuğuyla da adından bahsettiriyordu.

Modellik kariyerine, Best Model of Turkey yarışmasında 'Best Fotomodel' seçilerek adım atan, 2014 yılında oyunculuk kariyerine, 'Kocamın Ailesi' dizisiyle başlayan isim, ardından 'Kiralık Aşk', 'Şevkat Yerimdar' ve 'Sosyetik Gelin' gibi projelerde rol almıştı.

Ekranların tanıdık simalarından biri haline gelen Barış Murat Yağcı acı haberle gündeme geldi.

Survivor yarışmasındaki varlığıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

'Acı Kaybımız… 

Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.'

