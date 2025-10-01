Survivor Yarışmacısının Acı Günü: Oyuncu Barış Murat Yağcı'nın Annesi Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu ve Survivor All Star 2025 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu.
Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Arzu Ernak için cenaze töreni bilgilerini paylaşan isim acı haberle sarsıldı.
Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında mücadele eden Barış Murat Yağcı oyunculuk ve spor kariyeriyle adından bahsettirmişti.
Survivor yarışmasındaki varlığıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
