Erkan Kolçak Köstendil Kimdir? Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında, Nereli?

Erkan Kolçak Köstendil, ekranlarda güçlü ve sert karakterleri canlandırsa da gerçek hayatında oldukça içe dönük ve aile odaklı bir insan olarak biliniyor. Duygusal zekası, samimiyeti ve yakın çevresiyle kurduğu derin bağlarla tanınan oyuncu, özel hayatında da adeta bir “gizli kahraman” gibi. Hayatını, işinden bağımsız bir şekilde daha sakin ve kişisel olarak yaşıyor, ancak her zaman sevgi dolu bir eş ve baba kimliğiyle öne çıkıyor.

Özel hayatındaki en çok dikkat çeken ilişki ise Cansu Tosun ile olan evliliği. 2018 yılında büyük bir aşkla evlendiği Tosun, oyunculuk kariyerine devam eden, aynı zamanda güçlü bir partner olarak Erkan Kolçak Köstendil’in hayatında önemli bir yer tutuyor. Çift, başta birbirine olan saygı ve sevgiyle örnek gösterilen bir ilişki sürdürdü. Evliliklerinde sade ama derin bir bağ kurmuş olmaları, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.

2021 yılında çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Bir baba olarak sosyal medya paylaşımlarında sıkça gördüğümüz Erkan Kolçak Köstendil, babalık yolculuğunu samimi bir şekilde paylaşıyor ve oğluyla geçirdiği keyifli zamanlar, onun ne kadar aileye bağlı bir insan olduğunu gözler önüne seriyor.