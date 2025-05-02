Erkan Kolçak Köstendil Kimdir? Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında, Nereli?
Erkan Kolçak Köstendil, “Çukur” dizisindeki Vartolu karakteriyle hafızalara kazınsa da kariyer yolculuğu çok daha derin ve dikkat çekici. Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu serüvende hem tiyatro sahnesinde hem de kamera önünde adım adım yükselen Köstendil, sadece oyuncu değil aynı zamanda yönetmen ve senarist kimliğiyle de fark yaratıyor. Özgün tarzı, gizemli duruşu ve zaman zaman gündeme gelen özel hayatıyla magazin sayfalarının da gözde isimlerinden biri. Cansu Tosun ile olan evliliği, babalığı ve sosyal medyada yaptığı anlamlı paylaşımlar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İşte usta oyuncunun bilinmeyen yönleri, rol aldığı yapımlar ve çok konuşulan açıklamalarıyla Erkan Kolçak Köstendil hakkında merak edilen her şey...
Erkan Kolçak Köstendil Kimdir?
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