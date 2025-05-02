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Erkan Kolçak Köstendil Kimdir? Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında, Nereli?

Erkan Kolçak Köstendil Kimdir? Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında, Nereli?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 11:44

Erkan Kolçak Köstendil, “Çukur” dizisindeki Vartolu karakteriyle hafızalara kazınsa da kariyer yolculuğu çok daha derin ve dikkat çekici. Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu serüvende hem tiyatro sahnesinde hem de kamera önünde adım adım yükselen Köstendil, sadece oyuncu değil aynı zamanda yönetmen ve senarist kimliğiyle de fark yaratıyor. Özgün tarzı, gizemli duruşu ve zaman zaman gündeme gelen özel hayatıyla magazin sayfalarının da gözde isimlerinden biri. Cansu Tosun ile olan evliliği, babalığı ve sosyal medyada yaptığı anlamlı paylaşımlar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İşte usta oyuncunun bilinmeyen yönleri, rol aldığı yapımlar ve çok konuşulan açıklamalarıyla Erkan Kolçak Köstendil hakkında merak edilen her şey...

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Erkan Kolçak Köstendil Kimdir?

Erkan Kolçak Köstendil Kimdir?

Türk televizyon ve sinema dünyasının karizmatik yüzlerinden biri olan Erkan Kolçak Köstendil, sadece oyuncu kimliğiyle değil, senarist ve yönetmen olarak da öne çıkıyor. Aynı zamanda futbolcu, yönetmen, yazar ve şarkıcı olan isim hem televizyon hem de sinemada önemli projelerde yer alarak, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda çok yönlü sanatsal kimliğiyle de tanınmaktadır. 2017-2021 yıllarında Çukur dizisindeki Vartolu Saadettin karakteri ile büyük bir çıkış yakalayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.Ayrıca ünlü ismin Bülent Şakrak'ın kuzeni olduğu bilinmektedir.

Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında?

Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında?

16 Ocak 1983 doğumlu olan Erkan Kolçak Köstendil, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşında.

Erkan Kolçak Köstendil Nereli?

Erkan Kolçak Köstendil Nereli?

Erkan Kolçak Köstendil, 1983 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Atatürk Lisesi'nde başlayan tiyatro merakı, zamanla profesyonel bir kariyere evrildi.

Erkan Kolçak Köstendil Kariyer Başlangıcı

Erkan Kolçak Köstendil Kariyer Başlangıcı

Erkan Kolçak Köstendil’in ekrana attığı ilk adım, 2002 yılında yayınlanan “Yılan Hikâyesi” dizisinde canlandırdığı kısa ama dikkat çeken “Hamburgerci” rolüyle oldu. O dönem henüz ismi geniş kitlelerce tanınmıyordu ama kamera önündeki enerjisi, ileride büyük işler başaracağının habercisiydi. 2005 yılında ise Kurtlar Vadisi dizisinde Memati'nin adamlarından biri olarak ekranlara geldi; küçük bir rol olsa da, o sert dünyanın içinde ayakta kalabilen bir karakteri başarıyla yansıttı.

Bu dönemin ardından 2014’te “Ulan İstanbul dizisinde hayat verdiği Karlos Nevizade karakteriyle adeta yıldızlaştı. Karizmatik, eğlenceli ve sokak zekâsı yüksek bu karakter, kısa sürede seyircinin sevgilisi haline geldi. Özellikle dizide seslendirdiği “Yanarım” şarkısıyla da fenomen olan Köstendil, bu projeyle hem oyunculukta hem de müzikte ne kadar çok yönlü olduğunu gösterdi.

Erkan Kolçak Köstendil Özel Hayatı

Erkan Kolçak Köstendil Özel Hayatı

Erkan Kolçak Köstendil, ekranlarda güçlü ve sert karakterleri canlandırsa da gerçek hayatında oldukça içe dönük ve aile odaklı bir insan olarak biliniyor. Duygusal zekası, samimiyeti ve yakın çevresiyle kurduğu derin bağlarla tanınan oyuncu, özel hayatında da adeta bir “gizli kahraman” gibi. Hayatını, işinden bağımsız bir şekilde daha sakin ve kişisel olarak yaşıyor, ancak her zaman sevgi dolu bir eş ve baba kimliğiyle öne çıkıyor.

Özel hayatındaki en çok dikkat çeken ilişki ise Cansu Tosun ile olan evliliği. 2018 yılında büyük bir aşkla evlendiği Tosun, oyunculuk kariyerine devam eden, aynı zamanda güçlü bir partner olarak Erkan Kolçak Köstendil’in hayatında önemli bir yer tutuyor. Çift, başta birbirine olan saygı ve sevgiyle örnek gösterilen bir ilişki sürdürdü. Evliliklerinde sade ama derin bir bağ kurmuş olmaları, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.

2021 yılında çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Bir baba olarak sosyal medya paylaşımlarında sıkça gördüğümüz Erkan Kolçak Köstendil, babalık yolculuğunu samimi bir şekilde paylaşıyor ve oğluyla geçirdiği keyifli zamanlar, onun ne kadar aileye bağlı bir insan olduğunu gözler önüne seriyor.

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Erkan Kolçak Köstendil Öne Çıkan Açıklamalar

Erkan Kolçak Köstendil Öne Çıkan Açıklamalar

“Vartolu karakteri, hem mesleki olarak hem de kişisel anlamda hayatımı çok değiştirdi. Bu karakterin bana kattığı şeyleri tarif etmek kolay değil. Yıllarca oynadım, her sahne benim için farklı bir deneyim oldu'

“Baba olmak, hayatımda öğrendiğim en önemli ders. Çocuğumla her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. İnsan, bir babayken daha başka bir insan oluyor. Her anı, her gülüşü çok kıymetli.” 

'Evlilik, birlikte büyümek demek. Zamanla birbirinize daha fazla şey katmaya, her gün birlikte bir adım daha ileri gitmeye başlıyorsunuz. Bu, bir yolculuk ve birbirinizi en iyi versiyonunuza dönüştürmek için hep çabalıyorsunuz'

Erkan Kolçak Köstendil Yer Aldığı Diziler

Erkan Kolçak Köstendil Yer Aldığı Diziler

  • Televizyon

  • - 2002: Yılan Hikâyesi

  • - 2005: Kurtlar Vadisi

  • - 2009-2012: Sakarya Fırat

  • - 2012: Babalar ve Evlatlar

  • - 2013: Merhamet

  • - 2014-2015: Ulan İstanbul

  • - 2015-2016: Muhteşem Yüzyıl: Kösem

  • - 2016: Familya

  • - 2017: Bir Deli Sevda

  • - 2017-2021: Çukur

  • - 2019: Çarpışma

  • - 2023-2024: Ne Gemiler Yaktım

  • İnternet Dizi ve Filmleri

  • - 2017: Görünen Adam

  • - 2022: Gönül

  • - 2023: Yaratılan

Erkan Kolçak Köstendil Yer Aldığı Filmler

Erkan Kolçak Köstendil Yer Aldığı Filmler

  • 2008: Güz Sancısı

  • 2009: M.A.T

  • 2009: Melekler ve Kumarbazlar

  • 2009: Mukadderat

  • 2014: İtirazım Var

  • 2014: Yağmur: Kıyamet Çiçeği

  • 2015: Yok Artık!

  • 2015: Kara Bela

  • 2015: Takım: Mahalle Aşkına

  • 2017: Babam

  • 2017: Put Şeylere

  • 2018: Müslüm

  • 2019: Sibel

  • 2019: Türk İşi Dondurma

  • 2022: Bandırma Füze Kulübü

  • 2022: Tamirhane

  • 2024: İyi Bir Aile Değiliz

  • 2024: Tezgah

  • 2024: Zwijgrecht

  • 2024: Şımarık

  • 2025: Öldürdüğün Şeyler

Erkan Kolçak Köstendil Güncel Projeleri

Erkan Kolçak Köstendil Güncel Projeleri

Erkan Kolçak Köstendil, 2023-2024 yıllarında yayınlanan 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinde Toprak Komiser rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Bu projede başrol oynayan Köstendil, karizmatik karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. 2025 senesinde Öldürdüğün Şeyler isimli filmde başrolü canlandıracak.

Erkan Kolçak Köstendil Ödülleri ve Adaylıkları

Erkan Kolçak Köstendil Ödülleri ve Adaylıkları

  • Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu

  • Tobav Tiyatro Çırakları Tiyatro Ödülleri / En İyi Genç Erkek Oyuncu

  • 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri / Genç Oyuncu Özel Ödülü

  • GQ Men Of The Year / Yılın Yükselen Yıldızı

  • Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri / Yılın En İyi Dizi Oyuncusu

  • Genç Türkiye Ödülleri / Kartal Tibet Erkek Oyuncu Ödülü

  • Magazin Gazeteciler Derneği Altın Objektif Ödülleri / Yılın Erkek Oyuncusu

  • Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

  • 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri / Sinema, Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Gönül)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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