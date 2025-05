Erkan Kolçak Köstendil Kimdir? Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil Kaç Yaşında, Nereli?

“Vartolu karakteri, hem mesleki olarak hem de kişisel anlamda hayatımı çok değiştirdi. Bu karakterin bana kattığı şeyleri tarif etmek kolay değil. Yıllarca oynadım, her sahne benim için farklı bir deneyim oldu'

“Baba olmak, hayatımda öğrendiğim en önemli ders. Çocuğumla her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. İnsan, bir babayken daha başka bir insan oluyor. Her anı, her gülüşü çok kıymetli.”

'Evlilik, birlikte büyümek demek. Zamanla birbirinize daha fazla şey katmaya, her gün birlikte bir adım daha ileri gitmeye başlıyorsunuz. Bu, bir yolculuk ve birbirinizi en iyi versiyonunuza dönüştürmek için hep çabalıyorsunuz'