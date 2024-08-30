Enflasyon Muhasebesi Nedir? Şirketler Neden Enflasyon Muhasebesine Geçişi İstiyor?

Yabancı para cinsinden olan hesaplar için kur değerlemesi yapılacak, bu nedenle ayrıca bir düzeltme yapılmayacaktır. İşletmelerin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden hisse senetleri, iştirakler ve avanslar, düzeltme tarihindeki döviz kuru ile değerlendirilecektir.

Bilançolarında aktif hesapları güçlü olan mükellefler, bu varlıklarını sermayeleriyle edinmişlerse, enflasyon düzeltmesinden olumlu etkilenebilir ve vergi yükleri azalabilirler. Öte yandan, borçları yüksek olan mükellefler, borç kalemlerinin düzeltmeye tabi olmaması nedeniyle olumsuz etkilenebilir ve ek vergi ödemeleri söz konusu olabilir.