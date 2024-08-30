Enflasyon Muhasebesi Nedir? Şirketler Neden Enflasyon Muhasebesine Geçişi İstiyor?
Enflasyon Muhasebesi Nedir? Şirketler Neden Enflasyon Muhasebesine Geçişi İstiyor?
İş dünyasının talebi doğrultusunda yapılan çalışma ile ortaya konulan enflasyon muhasebesinin küçük ölçekli işletmelere fayda getirmesi umuluyor.
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Peki enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi yerel para biriminin değeri ve satın alma gücünün yanıltıcı durumunu önlemek için uygulanır:
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Uygulamanın nasıl yapılacağı ise belirlendi. Buna göre uygulama şu şekilde olacak:
Bu uygulamanın yapılma nedeni ise şu şekilde açıklanıyor: Enflasyon düzeltmesi, mali tabloların gerçek ekonomik durumu yansıtmasını sağlayan bir muhasebe pratiğidir. İşletmelerin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve kararlarını daha doğru bir şekilde almasını sağlıyor.
Uygulamanın kapsamı ise yine açıklama ile birlikte belirlendi. Buna göre;
Bir de bu konuya dair muaf olacak gruplar açıklandı. Muaf tutulan grupları şu şekilde kategorize edebiliriz:
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Mehmet Şimşek de konuya dair yaptığı açıklamada, formüller üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi:
Yabancı para ve şirket değerlemesi konularına da etki edecek olan bu hesaplamalar şirketlerin lehine gelişmeler doğuracak:
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