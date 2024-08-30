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Enflasyon Muhasebesi Nedir? Şirketler Neden Enflasyon Muhasebesine Geçişi İstiyor?

Enflasyon Muhasebesi Nedir? Şirketler Neden Enflasyon Muhasebesine Geçişi İstiyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 14:08

İş dünyasının talebi doğrultusunda yapılan çalışma ile ortaya konulan enflasyon muhasebesinin küçük ölçekli işletmelere fayda getirmesi umuluyor.

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Peki enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi yerel para biriminin değeri ve satın alma gücünün yanıltıcı durumunu önlemek için uygulanır:

Peki enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi yerel para biriminin değeri ve satın alma gücünün yanıltıcı durumunu önlemek için uygulanır:

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, yerel para biriminin nominal değeri düşerken, satın alma gücündeki değişim şirket bilançolarında yanıltıcı bir görünüm oluşturabilir. Özellikle şirketlerin varlıkları ve stokları gibi kalemlerde meydana gelen hızlı değişiklikler bilançoya yeterince yansıtılmadığında, karlar yüksek görünebilir.

Enflasyon muhasebesi, bu değerlemeleri gerçek duruma uygun hale getirir ve şirketin mali durumunu daha doğru bir şekilde yansıtır. Bu sayede, bilançoların enflasyon etkilerinden arındırılmış ve gerçek mali durumun ortaya konması sağlanır.

Uygulamanın nasıl yapılacağı ise belirlendi. Buna göre uygulama şu şekilde olacak:

Uygulamanın nasıl yapılacağı ise belirlendi. Buna göre uygulama şu şekilde olacak:

Enflasyon muhasebesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan varlıkların değerlerinin, raporlama dönemindeki güncel değerlerine göre düzeltilmesini ifade eder. Bu süreçte, parasal olmayan varlıkların enflasyon etkisinden arındırılarak, düzeltme katsayıları ile yeniden değerlenmesi sağlanır.

Bu uygulamanın yapılma nedeni ise şu şekilde açıklanıyor: Enflasyon düzeltmesi, mali tabloların gerçek ekonomik durumu yansıtmasını sağlayan bir muhasebe pratiğidir. İşletmelerin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve kararlarını daha doğru bir şekilde almasını sağlıyor.

Bu uygulamanın yapılma nedeni ise şu şekilde açıklanıyor: Enflasyon düzeltmesi, mali tabloların gerçek ekonomik durumu yansıtmasını sağlayan bir muhasebe pratiğidir. İşletmelerin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve kararlarını daha doğru bir şekilde almasını sağlıyor.

Uygulamanın kapsamı ise yine açıklama ile birlikte belirlendi. Buna göre;

Uygulamanın kapsamı ise yine açıklama ile birlikte belirlendi. Buna göre;

Büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan firmalar enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olup bilanço esasına göre defter tutan tüm vergi mükellefleri de bu uygulama kapsamında yer alacaktır.

Daha önce beyanneme verenler 13 Eylül'e kadar düzeltme yapabilecek.

Bir de bu konuya dair muaf olacak gruplar açıklandı. Muaf tutulan grupları şu şekilde kategorize edebiliriz:

Bir de bu konuya dair muaf olacak gruplar açıklandı. Muaf tutulan grupları şu şekilde kategorize edebiliriz:

İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefleri, avukatlar, doktorlar, serbest meslek erbapları, zirai kazanç sahipleri, kira geliri elde edenler ve faiz, kar payı gibi menkul sermaye ve ücret geliri elde edenler enflasyon düzeltmesi kapsamına dahil edilmemektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulacağını belirtti.

Ayrıca, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceği duyuruldu.

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Mehmet Şimşek de konuya dair yaptığı açıklamada, formüller üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi:

Mehmet Şimşek de konuya dair yaptığı açıklamada, formüller üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi:

'Bu bağlamda, devam eden yatırımlar hesabının enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan değerlenmesi nedeniyle oluşan karların özel bir fona aktarılması ve bu fonun işletme döneminde beş yıl gibi bir süre zarfında vergiye tabi kazancın hesaplanmasında dikkate alınabilmesi gibi bir model de seçenekler arasında yer alıyor. Yatırım döneminde enflasyon düzeltmesi uygulamasında hangi modelin tercih edileceği ne olursa olsun, konunun çözümü için yasal bir düzenleme gerekecek. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla bu konuyu yasamanın gündemine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

Yabancı para ve şirket değerlemesi konularına da etki edecek olan bu hesaplamalar şirketlerin lehine gelişmeler doğuracak:

Yabancı para ve şirket değerlemesi konularına da etki edecek olan bu hesaplamalar şirketlerin lehine gelişmeler doğuracak:

Yabancı para cinsinden olan hesaplar için kur değerlemesi yapılacak, bu nedenle ayrıca bir düzeltme yapılmayacaktır. İşletmelerin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden hisse senetleri, iştirakler ve avanslar, düzeltme tarihindeki döviz kuru ile değerlendirilecektir.

Bilançolarında aktif hesapları güçlü olan mükellefler, bu varlıklarını sermayeleriyle edinmişlerse, enflasyon düzeltmesinden olumlu etkilenebilir ve vergi yükleri azalabilirler. Öte yandan, borçları yüksek olan mükellefler, borç kalemlerinin düzeltmeye tabi olmaması nedeniyle olumsuz etkilenebilir ve ek vergi ödemeleri söz konusu olabilir.

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