Filistinlilerin Varlıklarına El Koyan Binance'ta Filistin Boykotu Yaşanıyor
Filistinlilerin Varlıklarına El Koyan Binance'ta Filistin Boykotu Yaşanıyor
7 Ekim'den bu yana İsrail'in tüm ablukasının altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yaşanan soykırım girişimine karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak İsrail tüm şartları zorlayarak Filistinlilerin yaşamla tüm bağlarını koparmak için lobi faaliyetlerini de yürütmeyi eksik etmiyor. Bu konuda ekonomik girişimlerde de bulundular.
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Soykırıma karşı var olma savaşı veren Filistinlilere bir darbe de Binance'tan geldi. Sık sık merkeziyetsizlik vurgusu yapan şirket tek bir kararla ekonomik ambargoya destek oldu.
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Binance, geçtiğimiz günlerde Filistinlilerin kripto varlıklarına el koydu. Hesapları dondurulan Filistinliler tüm girişimlerine rağmen paralarını alamazken, Binance tarafında da muhatap bulmakta zorlandı.
Piyasada %8'lik bir düşüşe neden olan bu hukuksuz hareketin Binance için de faturası ağır oldu. Binance'ten bu ağır kayıp için açıklama geldi.
7 Ağustos'tan itibaren Binance'tan çekilen Bitcoin miktarı 46,710'u buldu. Bu, güncel piyasa değerine göre yaklaşık 2.83 milyar dolarlık bir çıkışı ifade ediyor.
Binance CEO'su Richard Teng X hesabından bir açıklama yayınlayarak Filistinlilere dair böyle bir tutum olmadığı "yasadışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabı" için bir aksiyon aldıklarını iddia etti.
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