Filistinlilerin Varlıklarına El Koyan Binance'ta Filistin Boykotu Yaşanıyor

7 Ekim'den bu yana İsrail'in tüm ablukasının altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yaşanan soykırım girişimine karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak İsrail tüm şartları zorlayarak Filistinlilerin yaşamla tüm bağlarını koparmak için lobi faaliyetlerini de yürütmeyi eksik etmiyor. Bu konuda ekonomik girişimlerde de bulundular.