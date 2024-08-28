Binance Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurdu: Bitcoin’de Yüzde 8’lik Düşüş

Kripto para yatırımcıları yeni güne büyük bir şok ile başladı. Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance’in, İsrail’in talebi üzerine tüm Filistin vatandaşlarının varlıklarını dondurduğu iddia edildi. Binance konu ile ilgili açıklamada bulunmazken, Bitcoin’de yüzde 8’lik düşüş yaşandı.