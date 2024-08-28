Binance Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurdu: Bitcoin’de Yüzde 8’lik Düşüş
Binance Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurdu: Bitcoin’de Yüzde 8’lik Düşüş
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İsrail, Gazze’de adeta soykırım yaparken, Filistin vatandaşlarının da dünyanın her yerinde zor durumda bırakmak için adımlar atmaya devam ediyor.
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Son iddia ise korkunç. Paxful isimli digital para borsasının kurucularından Ray Youssef, dünyanın en yaygın kripto para borsası Binance’in Filistinli kullanıcı hesaplarını dondurduğunu söyledi.
Youssef’in iddiasına göre, şirket hesapları dondurulan Filistinli vatandaşların itirazlarını da kabul etmiyor ve varlıklarını ödemeye yanaşmıyor.
Binance’in bu kararı, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) talebi üzerine aldığı da iddialar arasında. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan alındığı iddia edilen bu karar ise sosyal medyada büyük tepki çekti.
Filistin vatandaşlarının dondurulan hesapları nedeniyle Bitcoin yeni güne yüzde 8’lik düşüşle başladı. Ayrıca birçok alt coin'de de ciddi düşüşler yaşandı.
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