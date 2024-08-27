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Kira Enflasyonu Alternatif Çözümler Üretmeye Devam Ediyor: Gram Altınla Kira Ödemesi

Kira Enflasyonu Alternatif Çözümler Üretmeye Devam Ediyor: Gram Altınla Kira Ödemesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 16:25

Kira enflasyonu, kiracılar ve ev sahipleri arasında sorun çıkarmaya devam ederken Ankara'dan bir ev sahibi ilginç bir yöntem buldu.

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Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'ndeki evini kiraya vermek amacıyla bir sözleşme hazırladı.

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'ndeki evini kiraya vermek amacıyla bir sözleşme hazırladı.

Ev sahibi sözleşmede, aylık kira bedelini 7 gram altın, yıllık kira bedelini 84 gram altın ve depozito ücretini ise 500 dolar olarak belirledi.

Ev sahibi sözleşmede, aylık kira bedelini 7 gram altın, yıllık kira bedelini 84 gram altın ve depozito ücretini ise 500 dolar olarak belirledi.

Yasaların ev sahibi aleyhine olduğunu söyleyen Duman, anlaştıkları fiyatı hesap ederek, "Kira miktarı başlangıçta kiracı için yüksek olsa bile, mesela maaşının 5'te 1'ine tekabül ediyor yıl sonunda yarı yarıya düşüyor, 10'da 1'ine tekabül ediyor" diyerek yöntemini savundu.

Yasaların ev sahibi aleyhine olduğunu söyleyen Duman, anlaştıkları fiyatı hesap ederek, "Kira miktarı başlangıçta kiracı için yüksek olsa bile, mesela maaşının 5'te 1'ine tekabül ediyor yıl sonunda yarı yarıya düşüyor, 10'da 1'ine tekabül ediyor" diyerek yöntemini savundu.

Kur ve kura etki eden ülke şartları sebebiyle her ay farklı bir kira ödemek durumunda kalacak olan kiracılar için bu durumun dezavantaj olabileceğini de söyleyen Duman, "En makul sistemin gram altın üzerinden evimi kiraya vermek olacağını düşündüm" dedi.

Kur ve kura etki eden ülke şartları sebebiyle her ay farklı bir kira ödemek durumunda kalacak olan kiracılar için bu durumun dezavantaj olabileceğini de söyleyen Duman, "En makul sistemin gram altın üzerinden evimi kiraya vermek olacağını düşündüm" dedi.

DHA'ya konuşan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise "Bazı böyle art niyetli ev sahipleri maalesef işi farklı yönlere çekip, daha farklı farklı formüller bularak yıllık artışı veya kira bedelini yukarıya çıkarmakla ilgili değişik yöntemler uyguluyorlar" dedi.

DHA'ya konuşan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise "Bazı böyle art niyetli ev sahipleri maalesef işi farklı yönlere çekip, daha farklı farklı formüller bularak yıllık artışı veya kira bedelini yukarıya çıkarmakla ilgili değişik yöntemler uyguluyorlar" dedi.

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