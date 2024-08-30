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YÖK'ten Sahte Burs SMS'leri İçin Öğrencilere Uyarı Geldi

YÖK'ten Sahte Burs SMS'leri İçin Öğrencilere Uyarı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 13:29 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 14:10

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini sosyal medya ve SMS yoluyla gelen sahte burs mesajlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son dönemde dolandırıcıların kurum isimlerini kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştığını ve burs vaadiyle banka hesabı açtırdığını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son dönemde dolandırıcıların kurum isimlerini kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştığını ve burs vaadiyle banka hesabı açtırdığını belirtti.

Açıklamada, bahsi geçen hesapların yasa dışı amaçlarla kullanıldığı ve öğrencilerden para talep edildiği yönünde şikayetlerin alındığı ifade edildi. Bu bağlamda, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine gönderilen mesajlara itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, bahsi geçen hesapların yasa dışı amaçlarla kullanıldığı ve öğrencilerden para talep edildiği yönünde şikayetlerin alındığı ifade edildi. Bu bağlamda, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine gönderilen mesajlara itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır." denildi.

Yükseköğretim Kurulu, devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine kayıt yaptıran ve belirli başarı kriterlerini karşılayan öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu için herhangi bir öğrenci başvurusu yapılmadığını vurguladı. Bu nedenle, bu bursla ilgili olarak gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu, devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine kayıt yaptıran ve belirli başarı kriterlerini karşılayan öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu için herhangi bir öğrenci başvurusu yapılmadığını vurguladı. Bu nedenle, bu bursla ilgili olarak gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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H.ibrehim

Şeytanın bile sahtekarlar ,dolandırıcılar ,sömürücüler ,kan emiciler kadar kötü olamayacağı bir zamana denk geldik.Ne günahımız varsa 🤔