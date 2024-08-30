Mahfi Eğilmez, "Faizdeki Çelişki" Dedi ve İhtimalleri Anlattı

*Slumpflasyon:

'Slumpflasyon' olarak anılan ekonomik tablo, ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu durumda, hem enflasyon hem de ekonomik durgunluk eş zamanlı olarak var oluyor ve bu nedenle ekonomik sorunlar daha da derinleşiyor.

'Slumpflasyon' durumunda tüketicinin alım gücünü düşer, aynı zamanda işletmelerin üretim maliyetleri artar. Bu nedenle, ürün fiyatları yükselirken, tüketicilerin satın alma gücü azalır ve talep düşer. Bu durum, işletmelerin üretimlerini azaltmasına ve dolayısıyla işsizliğin artmasına neden olabilir.