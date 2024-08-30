Mahfi Eğilmez, "Faizdeki Çelişki" Dedi ve İhtimalleri Anlattı
Mahfi Eğilmez, "Faizdeki Çelişki" Dedi ve İhtimalleri Anlattı
Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, 'faiz çelişkisi' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Faize, dövize, enflasyona dair ihtimallerden bahseden Eğilmez, 'slumpflasyon' ihtimaline değindi.
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Ekonomiye dair yaptığı yorumlarla geniş bir kesimin güvenini kazanan ve önemli tespitlerde bulunan Mahfi Eğilmez'in son günlerde üzerinde durduğu konu ise faiz çelişkisi oldu.
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Eğilmez, çelişkiyi şu şekilde tarif etti: "Gerçek enflasyon açıklananın kabaca bir kat üzerinde. Mevduat faizleri ise açıklanan enflasyonun 10 - 15 puan altında. Kur da fazla oynamıyor. Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8 - 10 döviz faizi kazanmış oluyorlar."
Faizi artırmanın dövize ve işsizliğe etkisini hatırlatan Eğilmez, bu çelişkiyi de şu sözlerle anlattı:
"Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona* girebilir." diyen Eğilmez, Çin atasözünü hatırlatarak "Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez" dedi.
Son olarak faizle ilgili tahminini de söyleyen Mahfi Eğilmez şu açıklamayı yaptı:
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Dönülmez akşamın ufkundayız. Bana göre buraya ülke bilerek ve isteyerek sürüklendi.Emeği geçen herkese hakkımı helal etmiyorum!