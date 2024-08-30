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Ekonomi
Mahfi Eğilmez, "Faizdeki Çelişki" Dedi ve İhtimalleri Anlattı

Mahfi Eğilmez, "Faizdeki Çelişki" Dedi ve İhtimalleri Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 11:44

Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, 'faiz çelişkisi' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Faize, dövize, enflasyona dair ihtimallerden bahseden Eğilmez, 'slumpflasyon' ihtimaline değindi.

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Ekonomiye dair yaptığı yorumlarla geniş bir kesimin güvenini kazanan ve önemli tespitlerde bulunan Mahfi Eğilmez'in son günlerde üzerinde durduğu konu ise faiz çelişkisi oldu.

Ekonomiye dair yaptığı yorumlarla geniş bir kesimin güvenini kazanan ve önemli tespitlerde bulunan Mahfi Eğilmez'in son günlerde üzerinde durduğu konu ise faiz çelişkisi oldu.

Eğilmez, çelişkiyi şu şekilde tarif etti: "Gerçek enflasyon açıklananın kabaca bir kat üzerinde. Mevduat faizleri ise açıklanan enflasyonun 10 - 15 puan altında. Kur da fazla oynamıyor. Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8 - 10 döviz faizi kazanmış oluyorlar."

Eğilmez, çelişkiyi şu şekilde tarif etti: "Gerçek enflasyon açıklananın kabaca bir kat üzerinde. Mevduat faizleri ise açıklanan enflasyonun 10 - 15 puan altında. Kur da fazla oynamıyor. Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8 - 10 döviz faizi kazanmış oluyorlar."

Faizi artırmanın dövize ve işsizliğe etkisini hatırlatan Eğilmez, bu çelişkiyi de şu sözlerle anlattı:

Faizi artırmanın dövize ve işsizliğe etkisini hatırlatan Eğilmez, bu çelişkiyi de şu sözlerle anlattı:

'Böyle bir ortamda faizi artırsan dövizden dönenlere ek faiz geliri kazandırıyorsun, büyüme düşüyor, işsizlik artıyor. Faizi indirsen bunlar tekrar dövize dönüyor ve kur yukarı gidiyor, Merkez Bankası rezervleri düşüyor, enflasyon yükselişe geçiyor.'

"Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona* girebilir." diyen Eğilmez, Çin atasözünü hatırlatarak "Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez" dedi.

"Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona* girebilir." diyen Eğilmez, Çin atasözünü hatırlatarak "Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez" dedi.

*Slumpflasyon: 

'Slumpflasyon' olarak anılan ekonomik tablo, ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu durumda, hem enflasyon hem de ekonomik durgunluk eş zamanlı olarak var oluyor ve bu nedenle ekonomik sorunlar daha da derinleşiyor.

'Slumpflasyon' durumunda tüketicinin alım gücünü düşer, aynı zamanda işletmelerin üretim maliyetleri artar. Bu nedenle, ürün fiyatları yükselirken, tüketicilerin satın alma gücü azalır ve talep düşer. Bu durum, işletmelerin üretimlerini azaltmasına ve dolayısıyla işsizliğin artmasına neden olabilir.

Son olarak faizle ilgili tahminini de söyleyen Mahfi Eğilmez şu açıklamayı yaptı:

Son olarak faizle ilgili tahminini de söyleyen Mahfi Eğilmez şu açıklamayı yaptı:

'Her ne kadar Eylül, Ekim gibi iki puan faiz indirimi önermiş olsam da gidişe bakarak o zaman karar vermek lazım. Bu konudaki kesin düşüncemi Eylül enflasyonunu ve ikinci çeyrek büyüme verisini görünce açıklayacağım.'

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can a

Dönülmez akşamın ufkundayız. Bana göre buraya ülke bilerek ve isteyerek sürüklendi.Emeği geçen herkese hakkımı helal etmiyorum!