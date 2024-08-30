Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski Bakan Nebati Görüşmesi: Kişisel Bir Rica İçin Gitmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski Bakan Nebati Görüşmesi: Kişisel Bir Rica İçin Gitmiş
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ekonomide yeni değişiklikler olacağı iddialarını da beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski bakan Nureddin Nebati’nin görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
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Bakanlık yaptığı dönemde “Kur Korumalı Mevduat” buluşu ve açıklamalarıyla çok konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ekonomi çevrelerinde rahatsızlık yaratmıştı.
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Özgür Demirtaş’ın paylaşımı 👇
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati görüşmesinin detaylarını açıkladı.
İkilinin görüşmesinde ekonomi konuşulmamış ve eski bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “kişisel bir ricada” bulunmuş.
İddiaya göre Nureddin Nebati, Erdoğan’dan yakın bir dostunun AK Parti İstanbul İl Başkanı olması için ricada bulunmuş.
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Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan isteğe herhangi bir cevap vermemiş.
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şu 3iqlu varya en kısa zamanda en çok nasıl yalanılır onu göstermişti ulan binaliyi geçmişti be