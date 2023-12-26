Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Aile Şirketinin Şubeleri Azaldı

2021 yılı Aralık ayında bakan olarak göreve getirilen, öncesinde de uzun yıllar bakan yardımcılığı yapan Nureddin Nebati'nin ekonomi yönetiminde değişim çok keskin olmuştu. Özellikle vatandaşın alım gücündeki düşüş ve enflasyondaki yükselişi etkileri halen gözle görülür şekilde hissedilirken, 'ekonominin gözlerdeki ışıltı' olduğu gibi birçok söylemiyle de Nebati, gündem olmayı başarmıştı. Ayrıca ailesiyle birlikte lüks ürünlerin satıldığı ve üretildiği tekstil şirketleri de olan Nurettin Nebati’nin son dönemde İstanbul’da üç şubelerini kapattıkları öğrenildi.