Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Aile Şirketinin Şubeleri Azaldı
Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Aile Şirketinin Şubeleri Azaldı
2021 yılı Aralık ayında bakan olarak göreve getirilen, öncesinde de uzun yıllar bakan yardımcılığı yapan Nureddin Nebati'nin ekonomi yönetiminde değişim çok keskin olmuştu. Özellikle vatandaşın alım gücündeki düşüş ve enflasyondaki yükselişi etkileri halen gözle görülür şekilde hissedilirken, 'ekonominin gözlerdeki ışıltı' olduğu gibi birçok söylemiyle de Nebati, gündem olmayı başarmıştı. Ayrıca ailesiyle birlikte lüks ürünlerin satıldığı ve üretildiği tekstil şirketleri de olan Nurettin Nebati’nin son dönemde İstanbul’da üç şubelerini kapattıkları öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, birçok açıklaması ve icraatıyla halen anılıyor.
Açıklamaları görev yaptığı dönemde gündemi belirleyen Nebati'nin icraatlarında ise ekonomideki sorunların arttığı görülürken, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Nebati milletvekili seçilerek bir "oh" çekip görevi Mehmet Şimşek'e devretmişti.
Nurettin Nebati ayrıca ailesiyle birlikte iş dünyasının da içinden gelen bir isim. Tekstil şirketleri olan Nebati ailesinin de krizden nasibini aldığı iddia edildi.
Nebati ailesine ait olan BG Store Mağazacılık'ın Nureddin Nebati'nin bakan olduğu Aralık 2021 tarihinin ardından 13 Nisan 2022'ye dek 11 yeni şube açtığı belirtilirken, şirketin ticari kayıtlarında İstanbul'daki üç şubesinin kapandığı görüldü.
6 Eylül'de Maltepe Piazza AVM'deki şube kapanırken, yine Maltepe'de olan Hilltown ve Üsküdar'daki Nev Çarşı’daki şubeler de 17 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde faaliyetlerini sonlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
BG Store, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak olmak üzere yurt dışında da faaliyet gösteren 13 şubeye sahip olurken, çocuk tekstilinde lüks segmentte yer alan mağazalarda hem ünlü markalar hem de kendi üretimleri yer alıyor. Mağazalarda çoraplar yaklaşık 175 TL'ye satılırken, tişörtler ortalama 500 TL, elbiseler de ortalama 1.250 TL'ye satılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Görev bitti para akışı bitti.
👏👏👏👏
Neymiş gözlerdeki ışık yetmiyormuş 😅
Allah allah ekonomi mi kötüymüş yoksa ? 🤔🤔
Gözünün feri sönmüş herhalde, kası kasılasıca