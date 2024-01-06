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Eski Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kendisi Hakkında Çıkan Haberlere Sert Cevap Verdi: "Allah Belanızı Versin"

Eski Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kendisi Hakkında Çıkan Haberlere Sert Cevap Verdi: "Allah Belanızı Versin"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.01.2024 - 21:18

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisi ile ilgili bir paylaşımı hakkında  “Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun” yorumunu yaptı.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X’ten bir açıklama yapan Nebati, paylaşım yapan bir kullanıcıya beddua edip ‘ben bir bilim adamıyım’ dedi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X’ten bir açıklama yapan Nebati, paylaşım yapan bir kullanıcıya beddua edip ‘ben bir bilim adamıyım’ dedi.

İşte Nureddin Nebati’nin hakkında çıkan habere yaptığı yorum:

İşte Nureddin Nebati’nin hakkında çıkan habere yaptığı yorum:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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