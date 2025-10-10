Endeks Fonlar Neden Bir Anda Bu Kadar Popüler Oldu?

Endeks fonları bir borsadaki S&P 500 ya da BIST 30 gibi belirli endeksleri birebir takip eden yatırım araçlarıdır. Yani tek tek hisse seçmeye uğraşmaz hangi şirket iyidir, hangisi kötüdür diye kafa yormaz endekste hangi şirketler varsa onların tamamını sepetine alır. Arkasındaki mantık pasif yönetimdir çünkü araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede piyasanın genelini yenmek pek de kolay değildir. Bu yüzden endeks fonları ben piyasanın aynası olayım der ve sana da geniş bir yatırım sepeti sunar. Ekstra getiri peşinde koşmaz ama piyasadaki genel hareketi olduğu gibi yansıttığı için yatırımcılara basit ve güvenilir bir seçenek sağlar.