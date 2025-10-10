onedio
Endeks Fonlar Neden Bir Anda Bu Kadar Popüler Oldu?

Endeks Fonlar Neden Bir Anda Bu Kadar Popüler Oldu?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
10.10.2025 - 14:04

Borsa dünyası çoğu zaman bir lunapark gibi bolca ışık, hızla değişen fiyatlar, adrenalin ve biraz da baş döndürücü belirsizlik. Hangi hisseye yatırım yapmalı, ne zaman satmalı, piyasayı nasıl yakalamalı derken yatırımcıların kafası sık sık karışıyor. İşte tam da bu noktada endeks fonları sahneye çıkıyor. Onlar yatırım dünyasının gel ben seni hiç yormayayım, ben ne yapacağımı biliyorum diyen sadık dostları gibi. Peki, bu endeks fonları neymiş neden bu kadar ilgi görüyormuş hadi birlikte bakalım.

Endeks fonu nedir kısaca tanımlayacak olursak…

Endeks fonları bir borsadaki S&P 500 ya da BIST 30 gibi belirli endeksleri birebir takip eden yatırım araçlarıdır. Yani tek tek hisse seçmeye uğraşmaz hangi şirket iyidir, hangisi kötüdür diye kafa yormaz endekste hangi şirketler varsa onların tamamını sepetine alır. Arkasındaki mantık pasif yönetimdir çünkü araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede piyasanın genelini yenmek pek de kolay değildir. Bu yüzden endeks fonları ben piyasanın aynası olayım der ve sana da geniş bir yatırım sepeti sunar. Ekstra getiri peşinde koşmaz ama piyasadaki genel hareketi olduğu gibi yansıttığı için yatırımcılara basit ve güvenilir bir seçenek sağlar.

Peki bu fonların çalışma şekli nasıl oluyor?

Aslında endeks fonlarının işleyişi diğer yatırım fonlarından çok da farklı değildir. Sen fonun payını alırsın ve bu payın değeri takip ettiği endeksin performansına göre dalgalanır. İstediğin zaman fon paylarını artırabilir, satabilir ya da başka fonlara geçebilirsin. Kısacası fonun işleyişi gayet esnektir ama tek yaptığı şey endeksin aynasını tutmak olur.

Türleri var mıdır, varsa nasıl ayrılırlar?

Evet, endeks fonları da kendi içinde ikiye ayrılır. Fiziksel replikasyon yapan fonlar endekste hangi şirketler varsa onların hisselerini gerçekten satın alır. Sentetik replikasyon yapanlar ise biraz daha teknik bir yol izleyerek türev sözleşmeleri aracılığıyla endeksin performansını taklit eder. Fiziksel olanlar daha şeffafken dalgalanmaları fazla olabilir, sentetiklerse biraz daha karmaşık bir mekanizmaya sahiptir.

Peki neden bu kadar popüler hale geldiler?

Aslında cevap basit yatırımcılar karmaşadan uzak, kolay erişilebilir ve düşük maliyetli bir seçenek istiyor. Piyasayı geçmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu gören pek çok kişi endeks fonlarının güvenli limanına yöneldi. Özellikle de teknolojinin ve online yatırım platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte endeks fonlarına ulaşmak artık birkaç tık kadar kolay hale geldi. Bu da onların kısa sürede bir trend olmasını sağladı.

Avantajları cazip ama eksileri de yok değil…

Endeks fonlarının en büyük artısı düşük maliyetli olmalarıdır çünkü aktif yönetim için ekstra araştırma ve işlem gideri gerektirmez. Bunun yanında tek bir fonla yüzlerce şirkete yatırım yapma imkanı sunduğu için çeşitlilik sağlar ve uzun vadede çoğu zaman tatmin edici sonuçlar verir. Ancak dezavantajları da var. Piyasayı yenemezsin çünkü amacı zaten endeksi taklit etmektir. Ayrıca endeksle birlikte hareket ettiği için dalgalanmalardan etkilenir ve gerçek kazancı görmek için sabırlı olmak gerekir.

Genel olarak bize ne anlatmak istiyor?

Endeks fonlarının verdiği en net mesaj yatırım yapmanın karmaşık olmak zorunda olmadığıdır. Tek tek hisse seçmek, piyasayı zamanlamaya çalışmak ya da yoğun analizler yapmak yerine bütün bir endekse yatırım yaparak istikrarlı bir yol izlemek mümkündür. Yani endeks fonları bize akışta kal, uzun vadede büyümeden payını al der. Bu yüzden de yatırım dünyasında kalıcı bir yer edinmeleri hiç de şaşırtıcı değil.

Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024'ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
