En Çok İş Değiştiren 4 Burç: Monotonluk Onlara Göre Değil!

İkizler burcu için değişim, nefes almak gibidir. Bir masa başında uzun süre kalmak, onlar için yaratıcı enerjinin sönmesi anlamına gelir. Yeni fikirler, yeni ortamlar ve yeni insanlar, İkizler’in en büyük motivasyon kaynağıdır.

Bu burç, her işi öğrenmek ister ama uzun vadede aynı rutine katlanamaz. Bir gün reklam ajansında çalışırken, ertesi gün kendi projesini kurabilir. Dışarıdan kararsız görünürler ama aslında çeşitlilik onlar için yaşam enerjisidir.